V mominácii na All-Star zápas v NBA je aj zranený Embiid

tím Východnej konferencie: Giannis Antetokounmpo a Damian Lillard (obaja Milwaukee Bucks), Joel Embiid a Tyrese Maxey (obaja Philadelphia 76ers), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Jayson Tatum a Jaylen Brown (obaja Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Paolo Banchero, (Orlando Magic), Jalen Brunson a Julius Randle (obaja New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)





tím Západnej konferencie: Luka Dončič (Dallas Mavericks), Kevin Durant a Devin Booker (obaja Phoenix Suns), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), LeBron James a Anthony Davis (obaja Los Angeles Lakers), Nikola Jokič (Denver Nuggets), Stephen Curry (Golden State Warriors), Anthony Edwards a Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Paul George a Kawhi Leonard (LA Clippers)

New York 2. februára (TASR) - Zámorská basketbalová NBA zverejnila mená hráčov, ktorí sa zúčastnia exhibičného zápasu All-Star. Ten je na programe 19. februára SELČ. Súpiska tímov Východnej a Západnej konferencie vznikala prostredníctvom hlasovania 30 hlavných trénerov, ktorí v profilige pôsobia. Každý z nich volil dvoch rozohrávačov, troch krídelníkov a dvoch ďalších basketbalistov na ľubovoľnej pozícii.Hlavní tréneri nemohli hlasovať za hráčov z vlastného tímu. Ak sa basketbalista pre zranenie nebude môcť zápasu zúčastniť, komisár Adam Silver vyberie náhradníka z rovnakej konferencie. Informoval portál nba.com.V nominácii je aj zranený Joel Embiid z Philadelphie, no ten uplynulý zápas nehral pre zranenie kolena a mal by ešte chýbať nejaký čas.