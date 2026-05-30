< sekcia Šport
V Montreale veria v pozitívnu budúcnosť tímu
Montreal sa naposledy predstavil vo finále bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2020/2021.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Raleigh 30. mája (TASR) - Po piatom zápase konferenčného finále zámorskej NHL prevládalo na tvárach hokejistov Montrealu Canadiens sklamanie, ale zároveň aj pocit, že kanadský tím môže v najbližších rokoch bojovať o tie najvyššie méty.
Montreal sa naposledy predstavil vo finále bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2020/2021. Následne prišlo k trojročnej odmlke v play off. Klub medzitým draftoval Slováka Juraja Slafkovského a postupnými krokmi sa vracal medzi širšiu ligovú špičku. Výkonmi v tohtosezónnej „vyraďovačke“ ukázal svoj potenciál, v sériách proti Tampe Bay Lightning a Buffalu Sabres dokázal uspieť v rozhodujúcom siedmom zápase. „Dostali sme množstvo lekcií, no máme byť na čo hrdí. Niet pochýb o tom, že sa vrátime do takejto situácie. Veľa sa toho udialo, som hrdý na túto skupinu a už sa teším, ako opäť odštartujeme spoločnú cestu. Duel nám veľmi rýchlo ušiel,“ citovala oficiálna stránka súťaže obrancu Canadiens Lanea Hutsona.
Vo finále Východnej konferencie proti Caroline prehral jeho tím štyri stretnutia za sebou, doplatil na nízku gólovú efektivitu. Na ľade Hurricanes prehral v stretnutí číslo 5 jasne 1:6. „Malo by nám to dodať oheň a hlad. Treba pochváliť súpera za to, ako dobre hral. Mali sme to skutočne ťažké. Poučíme sa z mnohých vecí, je tu oveľa viac pozitív, ako negatív,“ uviedol kouč Montrealu Martin St. Louis.
S priemerom necelých 26 rokov bol Montreal najmladším tímom v konferenčnom finále od roku 1993. „Je na čom stavať. Stále rastieme a učíme sa. Cez zlyhania sa človek naučí oveľa viac. Vieme, že sme teraz nepostúpili a nezískame Stanleyho pohár, ale počas sezóny sme zaknihovali mnoho úspechov. Myslím si, že to nám pomôže k tomu, aby sme napredovali,“ dodal tréner Canadiens.
Montreal sa naposledy predstavil vo finále bojov o Stanleyho pohár v sezóne 2020/2021. Následne prišlo k trojročnej odmlke v play off. Klub medzitým draftoval Slováka Juraja Slafkovského a postupnými krokmi sa vracal medzi širšiu ligovú špičku. Výkonmi v tohtosezónnej „vyraďovačke“ ukázal svoj potenciál, v sériách proti Tampe Bay Lightning a Buffalu Sabres dokázal uspieť v rozhodujúcom siedmom zápase. „Dostali sme množstvo lekcií, no máme byť na čo hrdí. Niet pochýb o tom, že sa vrátime do takejto situácie. Veľa sa toho udialo, som hrdý na túto skupinu a už sa teším, ako opäť odštartujeme spoločnú cestu. Duel nám veľmi rýchlo ušiel,“ citovala oficiálna stránka súťaže obrancu Canadiens Lanea Hutsona.
Vo finále Východnej konferencie proti Caroline prehral jeho tím štyri stretnutia za sebou, doplatil na nízku gólovú efektivitu. Na ľade Hurricanes prehral v stretnutí číslo 5 jasne 1:6. „Malo by nám to dodať oheň a hlad. Treba pochváliť súpera za to, ako dobre hral. Mali sme to skutočne ťažké. Poučíme sa z mnohých vecí, je tu oveľa viac pozitív, ako negatív,“ uviedol kouč Montrealu Martin St. Louis.
S priemerom necelých 26 rokov bol Montreal najmladším tímom v konferenčnom finále od roku 1993. „Je na čom stavať. Stále rastieme a učíme sa. Cez zlyhania sa človek naučí oveľa viac. Vieme, že sme teraz nepostúpili a nezískame Stanleyho pohár, ale počas sezóny sme zaknihovali mnoho úspechov. Myslím si, že to nám pomôže k tomu, aby sme napredovali,“ dodal tréner Canadiens.