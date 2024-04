V nabitej nominácii USA na OH2024 sú James, Durant i Curry

New York 17. apríla (TASR) - Dvanásť popredných amerických basketbalistov prijalo pozvánku na tohtoročné OH v Paríži. Siedmi z nich sú držitelia olympijského zlata z Tokia a medzi dvanástkou sú hviezdy ako napríklad LeBron James, Stephen Curry či Kevin Durant. Američania zverejnia oficiálnu nomináciu v priebehu stredy, okrúhlych 100 dní pred začiatkom olympijských hier. Informácie priniesla agentúra AP.



James je historický líder v počte bodov v NBA (40.474) a pod piatimi kruhmi sa predstaví po 12 rokoch. Curry má zas historicky najviac úspešných trojok (8805), v Paríži si odbije olympijskú premiéru. Dvanástku nominovaných dopĺňajú Bam Adebayo, Devin Booker, Joel Embiid, Jayson Tatum, Tyrese Haliburton, Anthony Davis, Jrue Holiday, Anthony Edwards a Kawhi Leonard. Parížsky tím bude trénovať Steve Kerr z Golden State, ktorému asistujú Erik Spoelstra, Tyronn Lue a Mark Few. Začiatkom júla ich čaká tréningový kemp v Las Vegas.



Leonard mal pribudnúť do nominácie ako posledný, na konte má zlato z Tokia i Ria. O jedno viac získal Kevin Durant z Phoenixu, ktorý sa môže stať prvým basketbalistom so štyrmi zlatými olympijskými medailami. Túto métu dosiahlo šesť basketbalistiek, spomedzi mužov zatiaľ nikto. Po tri získal okrem neho len Carmelo Anthony.



Pozornosť púta aj Haliburton z Indiany, ktorý mal v základnej časti tejto sezóny najviac asistencií na zápas (10,9). Preňho i pre Edwardsa budú OH tiež prvé rovnako ako pre Embiida. Hráč narodený v Kamerune mohol reprezentovať aj domáce Francúzsko.



USA súťažili v basketbale na olympijských hrách od jeho uvedenia do programu v roku 1936. Ich bilancia je devätnásť zlatých, jedna strieborná a dve bronzové medaily. Spod piatich kruhov tak nikdy neodišli bez cenného kovu, na OH 1980 chýbali v rámci politického bojkotu. Najcennejšiu medailu získali na uplynulých štyroch OH.