V najbližších dňoch preventívne otestuju všetkých hráčov Fortuna ligy

Bratislava 17. augusta (TASR) - V najbližších dňoch budú preventívne testovaní všetci hráči a realizačné tímy všetkých tímov futbalovej Fortuna ligy. Únia ligových klubov (ÚLK) tak zareagovala na prvý pozitívny test na koronavírus vo futbalovej Fortuna lige, ktorý sa objavil v Slovane Bratislava. Pokračovanie súťaže zatiaľ nie je ohrozené, Slovenský futbalový zväz (SFZ) však preventívne odložil tohtotýždňové zápasy 2. kola Slovnaft Cupu.



"Postupujeme v zmysle Manuálu. V najbližších dňoch pristupujeme k preventívnemu testovaniu formou PCR testov všetkých tímov Fortuna ligy. Nechceme, aby bolo ohrozené ľudské zdravie, preto sme sa spoločne s klubmi rozhodli pre tento preventívny krok. Zápasy 4. kola Fortuna ligy teraz ohrozené nie sú. Presný postup testovania i zabezpečenia zápasov našej ligy budeme koordinovať so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva, respektíve príslušných regionálnych úradov,“ uviedol pre portál fortunaliga.sk výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Vo Fortuna lige pristúpia k prísnejším preventívnym opatreniam. „Aj na základe diskusie s komisiou delegátov SFZ sprísňujeme monitorovanie podmienok Manuálu organizácie zápasov najmä smerom k odporúčaniam, ktoré sú jeho súčasťou. Zároveň sme v intenzívnej komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva SR najmä smerom k štandardizovanému postupu pri pozitívnom prípade, ktorý bude vychádzať z európskych skúseností. Pozitívne vnímame správu, že Slovenský futbalový zväz sa rozhodol odložiť zápasy 2. kola Slovnaft Cupu, ktoré boli na programe v tomto týždni. V danej situácii je to správne preventívne rozhodnutie,“ dodal Mertinyák.



Aktuálny slovenský majster ŠK Slovan Bratislava podstúpil v zmysle "UEFA Return to play protocol" testy na koronavírus pred odchodom na Faerské ostrovy, kde ho v stredu čaká zápas 1. predkola Ligy majstrov proti KÍ Klaksvík. V kádri "belasých" sa objavil jeden pozitívny prípad. Hráč s pozitívnym testom s tímom neodcestoval a ostal v domácej karanténe. Zvyšní hráči vrátane realizačného tímu mali negatívne testy a odcestovali do dejiska stretnutia.



„Na situáciu sme my i klub pripravení. Slovan spĺňa všetky podmienky v zmysle UEFA Return to Play protokolu a postupuje v zmysle Manuálu organizácie zápasov Fortuna ligy, v ktorom je presne popísané, čo majú klub i pozitívne testovaný hráč robiť,“ zdôraznil šéf ÚLK.