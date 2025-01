V najlepšej desiatke v ankete Športovec roka šesť žien a štyria muži

Bratislava 8. januára (TASR) - Šesť žien a štyria muži sa dostali do najlepšej desiatky v prestížnej ankete Športovec roka 2024. Najlepšieho slovenského športovca, kolektív, mená Športovej legendy, Talentov roka i najúspešnejších paralympijských športovcov sa verejnosť dozvie na slávnostnom galavečere v pondelok 3. februára.



Na hlavnej ankete sa podieľalo 139 športových novinárov. Na základe ich hlasov sa do top 10 dostali vodný slalomár Matej Beňuš, atlétka Gabriela Gajanová, strelkyňa Vanesa Hocková, futbalista Stanislav Lobotka, vodná slalomárka Zuzana Paňková, tenistka Anna Karolína Schmiedlová, hokejista Juraj Slafkovský, tenistka Rebecca Šramková, skejtbordista Richard Tury a lyžiarka Petra Vlhová. Titul z vlaňajška tak určite neobháji strelkyňa Danka Hrbeková (predtým Barteková).



Štvornásobná víťazka ankety Vlhová sa do najlepšej desiatky dostala deviatykrát, čo je spomedzi tohtoročných laureátov najčastejšie. Jediný slovenský medailista z olympijských hier v Paríži Beňuš figuruje v elitnej desiatke štvrtýkrát. Po vlaňajšej premiére sa medzi najlepšími slovenskými športovcami opäť objavil Lobotka, po deviatich rokoch sa do desiatky dostala Schmiedlová a po ročnej pauze Slafkovský. Premiérovú pozvánku na galavečer dostanú Gajanová, Hocková, Paňková a Tury.



"Tento rok na účasť v najlepšej desiatke nestačilo ani 6. miesto na olympijských hrách či titul najlepšieho strelca na majstrovstvách Európy vo futbale. Hlasy dostalo o čosi menej športovcov a kolektívov ako vlani, ale stále sú to vysoké čísla v porovnaní s minulosťou. V kolektívoch bola najlepšia trojica jasná prakticky od prvého hlasu. Teší ma, že sa do hlasovania zapojilo 139 športových novinárov, čo je druhý najvyšší počet vo vyše 30-ročnej histórii samostatnej slovenskej ankety. Viac hlasujúcich (154) bolo len v roku 2002," uviedol v tlačovej správe vedúci ankety a predseda Klubu športových redaktorov Peter Pašuth.



Vlaňajšie prvenstvo v kolektívoch obhajuje futbalová reprezentácia mužov. Trojicu najúspešnejších tímov dopĺňajú futbalisti Slovana Bratislava a tenistky v Pohári Billie Jean Kingovej. Počas galavečera vyhlásia aj najúspešnejších paralympijských športovcov. V desiatke nominovaných sú tanečníčka Helena Kašická, atlét Dušan Laczko, strelci Radoslav Malenovský a Filip Marinov, cyklista Jozef Metelka, hráč boccie Róbert Mezík, lukostrelec Marcel Pavlík, stolní tenisti Ján Riapoš a Peter Lovaš a strelkyňa Veronika Vadovičová.



Udeľovanie cien sa uskutoční v priestoroch Opery v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave. V priamom prenose ho odvysiela STVR na Jednotke. Najviac titulov v ankete drží plavkyňa Martina Moravcová, ktorá vyhrala šesťkrát, dvakrát bola druhá a raz tretia.