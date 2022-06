V náročnej 7. etape Okolo Švajčiarska uspel Pinot, na čele Higuita

1. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ) 5:06:39 h, 2. Oscar Rodriguez (Šp./Movistar) +25 s, 3. Alexej Lucenko (Kaz./Astana) +38, 4. Sergio Higuita (Kol./Bora-Hansgrohe) +1:19, 5. Geraint Thomas (V.Brit.) +1:30, 6. Nicolas Prodhomme (Fr./AG2R Citroën) +1:40, 7. Jakob Fulgsang (Dán./Israel Premier Tech) +1:48, 8. Domenico Pozzovivo (Tal./Intermarché-Wanty-Gobert) +1:59, 9. Sebastien Reichenbach (Švaj./Groupama-FDJ) +2:09, 10. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) +2:19... 77. SAGAN +1:52:20

1. Higuita 32:38:38 h, 2 Thomas +2 s, 3. Fulgsang +19, 4. Powless +1:16, 5. Pozzovivo +1:37, 6. Reichenbach +2:09, 7. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ) +2:19, 8. Bob Jungels (Lux./AG2R Citroën) +2:31, 9. Felix Grosschartner (Rak./Bora-Hansgrohe) +2:47, 10. Andreas Leknessund (Nór./DSM) +2:59

Malbun 17. júna (TASR) - Francúzsky cyklista Thibaut Pinot triumfoval v sobotňajšej 7. etape pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec stajne Groupama-FDJ sa presadil v záverečnom stúpaní do lichtenštajnského strediska Malbun a 194,6 km dlhú trasu zvládol za 5:06:39 h. Druhý finišoval Španiel Oscar Rodriguez (Movistar) a tretí skončil Kazach Alexej Lucenko (Astana). Na čelo celkového poradia sa posunul Kolumbijčan Sergio Higuita z Bory-Hansgrohe. Slovák Peter Sagan z TotalEnergies v náročnej horskej etape nefiguroval v popredí výsledkovej listiny.V sobotu čakali na výrazne zredukovaný pelotón, ktorý zasiahla nákaza koronavírusom, štyri vrchárske prémie. Po 45 km začalo stúpanie na Lukmanierpass (29,2 km, 5%), po ňom dve prémie 3. kategórie a záverečný výstup do Malbunu najvyššej kategórie (12,6 km, 8,7%). Od štartu sa útočilo a postupne sa na čele vytvorila silná skupina, v ktorej zostalo po prvej vrchárskej prekážke 14 pretekárov. Ich náskok na pelotón sa vyšplhal najvyššie na sedem minút, no postupne sa ustálil na približne štyroch minútach. Vedúca skupina zvládla spoločne obe "trojkové" prémie a pod záverečný kopec si priniesla náskok tri a pol minúty a s ním aj dobrú šancu na etapové vavríny.Jedenásť km pred cieľom sa únik rozpadol. Na čele išiel Ion Izagirre (Cofidis), za ním s malou stratou Lucenko, o ďalších päť sekúnd Pinot a na túto trojicu sa doťahoval ešte Rodriguez. Izagirre mal ešte päť km pred koncom náskok 35 sekúnd, no v závere mu došli sily a dva km pred páskou ho predbehol Pinot, chvíľu potom aj Lucenko a tiež Rodriguez. Pinot mal v závere najlepšie nohy a prišiel si po 33. víťazstvo v kariére.V pelotóne sa pokúsil zaútočiť dovtedajší líder Jakob Fuglsang (Izrael Premier Tech), ale Ineos mu nedovolil odísť a tak išli favoriti na celkové poradie do cieľa pokope. Na záverečných dvoch km však vyrazil Higuita a odpútal sa Fuglsangovi i druhému Geraintovi Thomasovi (Ineos). Dvadsaťštyriročný Kolumbijčan má pred záverečnou časovkou na 25,6 km vo Vaduze náskok dve sekundy pred Thomasom a 19 pred Fuglsangom.