V náročných podmienkach v Oberhofe vyhral Loginov, Šima 54.

Oberhof 7. januára (TASR) - Ruský biatlonista Alexander Loginov vyhral piatkové rýchlostné preteky mužov na 10 km v rámci 5. kola Svetového pohára. V nemeckom Oberhofe spravil jednu streleckú chybu, do cieľa prišiel v čase 27:00,8 min. a o 6,5 sekundy predbehol Francúza Emiliena Jacquelina. Tretie miesto si vybojoval Nór Sturla Holm Laegreid s mankom 15,1 sekundy. Z trojice slovenských reprezentantov sa umiestnil najvyššie Michal Šima na 54. priečke a spolu s 59. Šimonom Bartkom sa obaja predstavia v nedeľňajšej stíhačke.



Šprint mužov sa mal pôvodne uskutočniť už vo štvrtok, no v Oberhofe panovalo v prvej polovici týždňa teplé počasia, navyše pršalo a tak ho organizátori presunuli o deň neskôr. V piatok už zavítali do nemeckého strediska zimné podmienky, teplota klesla pod -3°C, husto snežilo a navyše aj fúkalo, čo komplikovalo situáciu na strelnici. Z popredných pretekárov chýbal na štarte Rus Eduard Latypov, ktorý mal pozitívny test na koronavírus.



Náročné podmienky na strelnici robili problémy hlavne na stojke, no aj na ležke ukončili šance niektorým favoritom. Pohorel najmä Johannes Thingnes Bö, ktorý minul až tri terče, jeho brat Tarjei dva. Ďalší Nór Laegreid jeden, no bežecky vynikal a keď na druhej položke sklopil všetkých päť terčov, zaradil sa medzi favoritov na triumf. Jeho čas v cieli dlho nik nedokázal prekonať. Podarilo sa to až Jacquelinovi, ktorý pritom raz minul na oboch položkách. Francúza mohol z ďalších pretekárov reálne prekonať už len Loginov. Ten mal po bezchybnej ležke najlepší medzičas, na stojke raz minul, no na Jacquelina mal manko len 5,6 s. V záverečnom kole vystupňoval svoj bežecký výkon a prišiel si po prvé individuálne víťazstvo v sezóne a štvrté v kariére. Jeho krajan Anton Babikov zastrieľal čisto, ale nakoniec mu to stačilo "len" na 6. miesto (+23,0 s), keď boli rýchlejší ešte Nemci Johannes Kühn (+18,6 s) a Roman Rees (+20,2).



Slováci mali preteky dobre rozbehnuté. Šima zvládol ležku bez chyby a patrilo mu po nej 18. miesto, druhú položku však nezvládol, prišli dve chyby a výrazný prepad. Nakoniec ho klasifikovali na 54. mieste (+2:08,1 min) a prebojoval sa do sobotňajšej stíhačky. Podobne to bolo aj s Bartkom. Po čistej ležke prišli dve chyby na stojke, ale z 59. miesta (+2:18,9 min) sa tesne dostal do stíhačky. Matej Baloga netrafil dokopy šesť terčov a skončil na 104. pozícii.