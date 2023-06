V NBA podpísali novú kolektívnu zmluvu, platiť bude sedem rokov

New York 29. júna (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA a zástupcovia hráčov podpísali novú kolektívnu zmluvu, na ktorej znení sa dohodli už v apríli tohto roka. Do platnosti vstúpi v sobotu a má trvať až do sezóny 2029/2030.



Ratifikovaný dokument zavádza nové tresty pre kluby, ktoré porušia pravidlá o platovom strope. Do praxe uvedie aj novú turnajovú súťaž klubov v rámci základnej časti, ktorej výsledky sa budú počítať do tabuľky.



Hráči dostali voľnejšie ruky v možnosti investovať a spolupracovať so stávkovými kanceláriami i spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú konopnými produktami. Zároveň už liga nebude trestať hráčov za užívanie marihuany, ktorú legalizovali vo viacerých amerických štátoch.



Obe strany budú môcť odstúpiť od zmluvy o jeden rok skôr, musia však o tom informovať do 15. októbra 2028, uviedla agentúra AFP.