V Nemecku na ME očakávajú divácky rekord, titul obhajujú Švédi

Zloženie základných skupín ME mužov v Nemecku



A-skupina (Düsseldorf/Berlín): Francúzsko, Nemecko, Severné Macedónsko, Švajčiarsko



B-skupina (Mannheim): Španielsko, Rakúsko, Chorvátsko, Rumunsko



C-skupina (Mníchov): Island, Maďarsko, Srbsko, Čierna Hora



D-skupina (Berlín): Nórsko, Slovinsko, Poľsko, Faerské ostrovy



E-skupina (Mannheim): Švédsko, Holandsko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko



F-skupina (Mníchov): Dánsko, Portugalsko, Česko, Grécko



Kolín 9. januára (TASR) - Európsky šampionát hádzanárov odštartuje v stredu prvýkrát v histórii v Nemecku. V šiestich dejiskách sa predstaví spolu 24 tímov. Titul spred dvoch rokov, keď sa ME uskutočnili v Maďarsku a na Slovensku, obhajujú Švédi. Slovenskí hádzanári budú tentoraz na turnaji chýbať, v kvalifikačnej skupine obsadili 3. priečku za Nórmi a Srbmi.Nemeckí organizátori ohlásili hneď v prvý deň šampionátu pokus o prekonanie svetového rekordu v diváckej návšteve na hádzanárskom zápase. Vo futbalovej Merkur Spiel-Aréne so zaťahovacou strechou v Düsseldorfe, kde hráva zápasy tamojší druholigový klub Fortuna, očakávajú na duel domácich Nemcov proti Švajčiarsku v základnej A-skupine viac ako 54-tisíc divákov. Okrem Düsseldorfu sa ME budú hrať aj v Berlíne (hala pre 14.800 divákov), Hamburgu (13.300), Mannheime (13.200), Mníchove (12.150) a Kolíne (18.500). Rozhodujúce zápasy o medaily sa uskutočnia v Lanxess Aréne v Kolíne, finále je na programe 28. januára.Tímy sú rozdelené do šiestich štvorčlenných základných skupín, prvé dve z každej sa prebojujú do štvrťfinálových skupín hlavnej fázy. Obhajcovia Švédi figurujú E-skupine v Mannheime v spoločnosti Holandska, Bosny a Hercegoviny a Gruzínska, ktoré postúpilo na EURO premiérovo. Španielsko, majster Európy z rokov 2018 a 2020, sa v B-skupine stretne s Rakúskom, Chorvátskom a Rumunskom. Dánsko ako úradujúci svetový šampión sa dostalo do mníchovskej F-skupiny spolu s Portugalskom, Českom a Gréckom. Nemecko sa v A-skupine stretne okrem Švajčiarska aj s Francúzskom a Severným Macedónskom. V C-skupine v Mníchove budú účinkovať tímy Islandu, Maďarska, Srbska, Čiernej Hory a v berlínskej D-skupine sa predstavia Nórsko, Slovinsko, Poľsko a Faerské ostrovy.Víťaz ME si zaistí účasť na tohtoročných OH v Paríži, prvé dva tímy priamy postup na MS 2025 v Chorvátsku, Dánsku a Nórsku.