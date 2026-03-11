< sekcia Šport
V Nemecku sú presvedčení, že TdF 2029 odštartuje v Berlíne
V období rokov 2022 až 2027 sa štart Tour konal alebo bude konať v zahraničí vo všetkých prípadoch okrem jedného.
Berlín 11. marca (TASR) - Organizátori v Nemecku sú presvedčení, že najprestížnejšie cyklistické etapové preteky Tour de France odštartujú v roku 2029 v Berlíne.
Predseda iniciatívy Grand Depart Allemagne Thomas Hofmann v stredu pre agentúru AFP uviedol, že verí, že organizátor pretekov, spoločnosť Amaury Sport Organisation (ASO), udelí právo usporiadať štart nemeckej metropole. „Máme veľmi dobré rokovania. ASO považuje naše šance v kandidatúre na rok 2029 za veľmi, veľmi dobré,“ povedal Hofmann.
Okrem štartu v Berlíne plán počíta aj s tým, že preteky povedú cez tri spolkové krajiny vo východnom Nemecku - Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durínsko. Hlavnými rivalmi nemeckého projektu sú návrhy z českej metropoly Prahy, ako aj zo Slovinska, rodnej krajiny cyklistu Tadeja Pogačara, ktorý vyhral štyri z uplynulých šiestich ročníkov Tour de France. Štart pretekov v Nemecku by zároveň pripomenul 40 rokov od pádu Berlínskeho múru. „Máme lepší príbeh, to musí byť povedané. Sme odhodlaní realizovať náš model tri plus jeden,“ dodal Hofmann.
Konečné rozhodnutie padne v lete 2027. Štart najprestížnejších cyklistických pretekov sveta, známy ako Grand Depart, sa tradične koná v rôznych mestách a v uplynulých rokoch čoraz častejšie mimo Francúzska. Ak by vybrali Berlín, bolo by to piaty raz, čo by sa Tour začala v Nemecku. Naposledy tam odštartovala v Düsseldorfe v roku 2017. Pred zjednotením Nemecka hostil Grand Depart Západný Berlín v roku 1987, zatiaľ čo Frankfurt nad Mohanom ho organizoval v roku 1980 a Kolín nad Rýnom v roku 1965.
V období rokov 2022 až 2027 sa štart Tour konal alebo bude konať v zahraničí vo všetkých prípadoch okrem jedného. Ročník 2026 sa má začať v Barcelone, zatiaľ čo budúcoročné preteky odštartujú v škótskom Edinburghu.
