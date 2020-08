Nemeckým divákom hrozí zákaz vstupu na štadióny do konca roka

Berlín 27. augusta (TASR) - Športovým podujatiam v Nemecku hrozí, že tento rok sa už na štadióny nedostanú diváci. Kancelárka Angela Merkelová rokovala s predsedami vlád spolkových krajín o zakáze hromadných podujatí s účasťou ľudí až do konca tohto kalendárneho roku. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia.



Opatrenie sa netýka iba futbalu, ale aj hádzanej, basketbalu či hokeja, no fanúšikovia sa zrejme nedostanú ani na koncerty a iné kultúrne akcie. Výnimkou by mohli byť oblasti s mimoriadne nízkym počtom nakazených.



Vedenie dvoch najvyšších futbalových súťaží DFL v stredu zverejnilo aktualizovaný hygienický manuál pre nadchádzajúcu sezónu. Dúfa, že sa vďaka nim podarí dostať na tribúny aspoň obmedzený počet divákov. Informovala o tom agentúra DPA.