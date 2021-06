V New Orleanse po roku končí tréner Van Gundy

New Orleans 16. júna (TASR) - Tím zámorskej basketbalovej NBA New Orleans Pelicans sa po jednej sezóne predčasne rozlúčil s trénerom Stanom Van Gundym.



Koniec prišiel po vzájomnej dohode, keď Pelicans skončili na 11. mieste Západnej konferencie.



"Chcel by som Stanovi poďakovať za profesionalitu a integritu, ktorú preukázal počas svojho pôsobenia. Bolo to nesmierne ťažké rozhodnutie, pretože si ho vážim aj osobne. Zhodli sme sa na tom, že v najlepšom záujme tímu bude pohnúť sa iným smerom," citovala agentúra AFP slová viceprezidenta Davida Griffina.



Šesťdesiatjedenročný Van Gundy viedol New Orleans od októbra 2020. Predtým pôsobil v Miami, Orlande a Detroite.