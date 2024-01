RUŠNO V NHL: 6 predĺžení, 3 zranení brankári, 2 hetriky

New York 12. januára (TASR) - Až šesť z trinástich zápasov hokejovej NHL sa v noci na piatok rozhodlo v predĺženiach. Je to vyrovnanie rekordu súťaže zo 7. februára 2019 a 13. apríla 2023. Prvýkrát v NHL majú simultánne štyri tímy minimálne osemzápasové víťazné série, traja brankári nedochytali pre zranenia a Jordan Kyrou (St. Louis) s Jegorom Šarangovičom (Calgary) zaznamenali hetrik.



Víťazné série v NHL na deväť zápasov natiahli hokejisti Edmontonu Oilers a Floridy Panthers, osemkrát za sebou vyhrali Winnipeg Jets a Seattle Kraken v zostave aj s Tomášom Tatarom.



V poslednom zápase pred dovŕšením 27. narodenín sa nádherným gólom prezentoval Connor McDavid a pomohol ním Edmontonu k víťazstvu 3:2 po predĺžení v Detroite. Kapitán Oilers má na konte už 906 bodov (319+587), vo veku 26 rokov a menej boli od neho lepší len traja hráči v histórii NHL - Wayne Gretzky (1606), Mario Lemieux (1014) a Dale Hawerchuk (929). S 906 bodmi McDavid vyrovnal zápis Glenna Andersona na štvrtom mieste v klubovej histórii.



Úspešnú sériu Floridy natiahol Sam Reinhart, ktorý sekundu pred koncom predĺženia rozhodol o víťazstve Panthers nad Los Angeles 3:2. Reinhart strelil najneskorší gól v predĺžení v klubovej histórii, predtým rozhodol v roku 1993 o víťazstve nad Tampou Bay štyri sekundy pred koncom Dave Lowry. Reinhart sa stal zároveň druhým najrýchlejším “panterom” s 30 gólmi, potreboval na to 41 zápasov. V klubovej histórii sa na túto métu dostal rýchlejšie len Pavel Bure (34 zápasov v sezóne 1990-00).



Najmladší klub v profilige Seattle vyhral vo Washingtone 4:1 a vo svojej tretej sezóne v NHL vyrovnal svoju najlepšiu sériu. Klubový rekord si Kraken vytvoria v prípade víťazstva v Columbuse v noci na nedeľu.



Líder NHL Winnipeg otočil v poslednej päťminútovke zápas s Chicagom, víťazný gól strelil 65 sekúnd pred sirénou dánsky útočník Nikolaj Ehlers. Jets si tak vytvorili nový klubový rekord.



Tretím hetrikom v kariére sa prezentoval 25-ročný útočník St. Louis Jordan Kyrou a veľkou mierou pomohol Blues k víťazstvu 5:2 nad New Yorkom Rangers. Len štyria hráči v histórii Blues zaznamenali vo veku maximálne 25 rokov viac hetrikov - Bernie Federko (6), Brendan Shanahan (5), Brett Hull (5) a Brian Sutter (4).



Prvý trojgólový zápas v drese Calgary zažil Jegor Šarangovič, ktorý skóroval v oslabení, v rovnovážnom stave aj v presilovke a Flames vyhrali v Arizone 6:3. Bol to druhý hetrik bieloruského útočníka v NHL.



Až traja brankári nedochytali pre zranenia. Zápasy sa predčasne skončili pre Piotra Kočetkova (Carolina), Johna Gibsona (Anaheim) a Antona Forsberga (Ottawa).



Elias Pettersson (2+2) rozhodol v predĺžení o víťazstve Vancouveru v Pittsburghu 4:3 po predĺžení. Švédsky útočník skóroval v štvrtom zápase za sebou a štvrtýkrát v rade strelil víťazný gól. Je to druhý najlepší výkon v histórii NHL, keď vyrovnal zápis krajana Daniela Alfredssona zo sezóny 2006-07. Rekord súťaže drží Newsy Lalonde, ktorý v sezóne 1920-21 strelil víťazný gól v piatich zápasoch za sebou.



Mathew Barzal rozhodol o víťazstve New Yorku Islanders nad Torontom 4:3 po predĺžení. V riadnom čase nazbieral tri asistencie a stal sa štvrtým hráčom v tejto sezóne, ktorý zažil tri štvorbodové zápasy v tejto sezóne. Okrem neho aj Nikita Kučerov (Tampa Bay), McDavid a Mitchell Marner (Toronto).