V NHL hetriky Ničuškina a Boesera, Makar vyrovnal klubový rekord

New York 29. apríla (TASR) - Hokejoví útočníci Valerij Ničuškin z Colorada a Brock Boeser z Vancouveru sa v noci na pondelok blysli hetrikmi, ktorými pomohli k víťazstvám svojich tímov v 1. kole play off NHL. Edmonton triumfoval na ľade Los Angeles 1:0 a vedie v sérii 3:1 aj vďaka brankárovi Stuartovi Skinnerovi, ktorý si prvýkrát v kariére udržal čisté konto vo vyraďovačke.



Ničuškin pomohol troma gólmi k triumfu Colorada nad Winnipegom 5:1, strelil svoj prvý hetrik v play off. "Hrá za náš tím úžasne. Je vlak, ktorý nás momentálne ťahá. Najmä pre nás obrancov je dôležité, aby sme mali hráča, ktorý chodí do súperovej bránky," pochválil ruského útočníka Cale Makar. Ten mal v zápase bilanciu 1+1 a dal už svoj 18. gól v play off, čím vyrovnal klubový rekord medzi obrancami. Rovnaký počet strelil aj Sandis Ozolinš. Debut v NHL zažil v drese Avalanche útočník Nikolaj Kovalenko, ktorého klub povolal pred zápasom z farmy v AHL. Jeho otec Andrej bol súčasťou tímu, keď sa presťahoval do Denveru. Rovnako ako Andrej si aj Nikolaj obliekol dres s číslom 51. Stali sa štvrtou dvojicou otec - syn v tejto organizácii po Paulovi a Kurtisovi MacDermidovcoch, Petrovi a Paulovi Šťastných a Ronovi a Johnovi Grahameovcoch.



Skinner zneškodnil všetkých 33 striel hráčov LA a mal výrazný podiel na triumfe Oilers. Viac zákrokov pri čistom konte v play off predviedli v minulosti len dvaja brankári Edmontonu - Curtis Joseph (43, 1997) a Grant Fuhr (34, 1984). "Kings sa mi určite postarali o ťažké chvíle, v závere tretej tretiny som sa riadne zapotil. Chalani sa nadreli, aby mi pomohli. Boli sme zatlačení v našom obrannom pásme, no dokázali sme vyhrať bitky pri mantineloch a vyhadzovať puky von," povedal podľa AP Skinner. Jediný gól dal obranca Evan Bouchard, vďaka asistencii sa Connor McDavid dostal ako prvý hráč v tohtoročnej vyraďovačke na dvojcifernú bodovú métu. Dosiahol 10 bodov, čo sa mu podarilo v play off už v troch sezónach za sebou.



Iba štyri zápasy stačili hráčom New Yorku Rangers, aby si vybojovali v sérii s Washingtonom postup do 2. kola. Iba ako šiesty držiteľ Prezidentskej trofeje v histórii vstúpili do play off štvorzápasovou víťaznou sériou.



Víťaznú premiéru v play off zažil brankár Arturs Šilovs, ktorý vykryl 27 súperových striel a pomohol Vancouveru k triumfu na ľade Nashvillu 4:3 po predĺžení. Canucks vedú v sérii 3:1 na zápasy. Lotyš dostal šancu pri zranení tímovej jednotky Thatchera Demka i dvojky Caseyho DeSmitha. Boeser strelil všetky tri góly Canucks v riadnom hracom čase a režíroval tak záverečný obrat z 1:3 na 4:3 pp. Druhý a tretí presný zásah dal počas power play bez brankára. "V tejto sezóne sme už zažili pár scenárov, keď sme hrali 6 na 5 a dali sme v takejto situácii gól. Vieme, ako vtedy zakombinovať, niekedy to padne, niekedy nie. Dnes našťastie áno," tešil sa Boeser po svojom prvom hetriku v play off a celkovo siedmom v NHL. Pri všetkých troch jeho góloch asistoval J.T. Miller.



Kapitán "predátorov" Roman Josi nastúpil na svoj 89. zápas v play off, čím vyrovnal klubový rekord, keď sa dotiahol na fínskeho brankára Pekku Rinneho.