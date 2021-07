V NHL Vegas vymenili Fleuryho do Chicaga

Las Vegas 27. júla (TASR) - Tím hokejovej NHL Vegas Golden Knights vymenil brankára Marca-Andreho Fleuryho do Chicaga Blackhawks. Po 20 rokoch sa aktérom trejdu stal aktuálny držiteľ Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára súťaže. Predtým sa to stalo Dominikovi Haškovi v roku 2001, keď ho Buffalo poslalo do Detroitu.



Fleuryho, trojnásobného víťaza Stanleyho pohára, krok jeho doterajšieho zamestnávateľa nenadchol. "Marc-Andre si vezme čas na diskusiu s rodinou a veľmi vážne bude prehodnocovať svoju hokejovú budúcnosť," uviedol brankárov agent Allan Walsh pre agentúru AP.



Fleury nastúpil v uplynulom ročníku v 16 z 19 zápasov v play off. V sezóne mal úspešnosť zákrokov 92,8 %.