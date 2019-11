V Nitre žiarila Ruska Tkačuková, domáce tituly LM a eS-Art

Prvé podujatie s licenciou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG) v Nitre. FOTO TASR Foto: TASR

Ruska Arina Tkačuková sa stala najúspešnejšou modernou gymnastkou hlavnej kategórie prvého ročníka FIG Christmas Nitra 2019. V nedeľu uspela s tromi náčiniami, s loptou, obručou i stuhou a iba kužele sa stali korisťou Rumunky Denisy Stoianovej. Obe pretekárky triumfovali pri sérii zlyhaní Ukrajinky Jelizavety Lopatinovej, ktorá v sobotu triumfovala v štvorboji.Nitriansky festival športu a krásy vyvrcholil v nedeľu večer majstrovstvami Slovenska nesólových formátov. V dvojiciach/trojiciach sa hlavné majstrovské tituly udelili v juniorkách, lebo na úrovni dospelých neboli tri súťažiace družstvá. Vyhralo duo Sofia Anna Dudošiková, Tamara Martikánová (ŠK L. Mikuláš I.) so známkou 7,100 za jedno cvičenie so stuhou. Druhé skončili gymnastky Rapidu Bratislava (6,200 za švihadlo) a tretie so stuhou oddielové kolegyne víťaziek s druhou zostavu (5,800). V spoločných skladbách dostali hlavnú majstrovskú trofej staršie nádeje KMG eS-Art Bratislava. Pätica Michaela Bilíková, Berenika Bujňačeková, Liana Horváthová, Ivana Machová, Svetlana Polónyová získala za prvé prevedenie s loptou 11,800 b, za druhé 13,250 a celkovú známku 25,050. Druhé miesto obsadili s loptou gymnastky Juventy Bratislava (23,050) a tretie boli pretekárky ŠK ŠOG Nitra s kuželami (20,600).V hlavnej kategórii 20. ročníka medzinárodnej súťaže Vianočná Nitra 2019 sa pod Zoborom z víťazstva tešila domáca gymnastka Natália Majzlíková (ŠOG Nitra), ktorá za štyri náčinia nazbierala 57,400 b. Druhá skončila Ukrajinka Julija Dumenková (56,150) a tretia Lotyška Denize Andruneová (56,000). V štvorboji FIG Christmas Nitra dosiahla Ukrajinka Lopatinová 68,850 b., svoj triumf oprela v obruči najlepšou známkou súťaže (18,300 b.). Tesne zdolala Tkačukovú (68,650), tretia skončila Stoianová (62,950). Slovenská reprezentantka Kristína Semanová (Slávia STU Bratislava) skončila šiesta (60,050). Na jednotlivých náčiniach bola na druhý deň najbližšie k pódiu štvrtými miestami s kuželami a loptou.Prvé podujatie s licenciou Medzinárodnej gymnastickej federácie (FIG), elitné vo svetovom meradle, prinieslo mimoriadne vysokú úroveň v juniorskej kategórii. Víťazná Ruska Vladislava Šaronovová dominovala v sobotu sú súhrnnou známkou 71,450 a vďaka vyrovnaným výkonom s obručou, stuhou a kuželami. Rozhodujúce rozdielové body oproti súperkám získala skvelým prevedením zostavy s loptou, za toto cvičenie získala najvyššiu známku celého večera (18,600). Na druhý deň získala aj trofeje za všetky štyri sólové náčinia.