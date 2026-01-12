Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 12. január 2026Meniny má Ernest
< sekcia Šport

V noci sa v zápasoch NHL predstavili Fehérváry, Nemec aj Regenda

.
Na snímke slovenský hokejista Šimon Nemec (vľavo) v drese New Jersey Devils. Foto: TASR - Martin Baumann

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 12. januára (TASR) - V nočným zápasoch zámorskej NHL sa predstavila trojica slovenských hokejistov, no ani jeden z nich nebodoval a ani sa netešil z víťazstva. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym nestačil na domáci Nashville, ktorému podľahol 2:3. New Jersey so Šimonom Nemcom prehralo na ľade Winnipegu 3:4 a San Jose v zostave s Pavlom Regendom utrpelo proti Vegas vysokú domácu prehru 2:7.



UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

Hráči z NHL prídu, potvrdil Tardif po generálke haly v Miláne

M. JANÍK: Choroba pažeráka je častá, no veľa ľudí nevie, že ju má

OBRAZOM: Tieto osobnosti boli ocenené štátnymi vyznamenaniami

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte extrémy prírody?