V noci sa v zápasoch NHL predstavili Fehérváry, Nemec aj Regenda
Autor TASR
New York 12. januára (TASR) - V nočným zápasoch zámorskej NHL sa predstavila trojica slovenských hokejistov, no ani jeden z nich nebodoval a ani sa netešil z víťazstva. Washington s obrancom Martinom Fehérvárym nestačil na domáci Nashville, ktorému podľahol 2:3. New Jersey so Šimonom Nemcom prehralo na ľade Winnipegu 3:4 a San Jose v zostave s Pavlom Regendom utrpelo proti Vegas vysokú domácu prehru 2:7.
