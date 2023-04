V noci v NHL padlo päť hetrikov, viac ich bolo len dvakrát v histórii

New York 2. apríla (TASR) - V trinástich zápasoch hokejovej NHL zaznamenalo počas prvoaprílovej soboty hetriky až päť hráčov. Štyri góly strelil Carter Verhaeghe (Florida), po tri David Pastrňák (Boston), Leon Draisaitl (Edmonton), Alex Tuch (Buffalo) a Noah Gregor (San Jose). Viac hetrikov v jeden deň padlo len dvakrát v histórii.



Rekord v počte hetrikov sa udial 18. januára 1984, keď sa minimálne trikrát zapísali medzi strelcov siedmi hráči a 22. decembra 1917 padlo šesť hetrikov.



Miestenku do play off si zabezpečili ďalšie dva tímy Tampa Bay Lightning s Erikom Černákom a Edmonton Oilers. K víťazstvu “olejárov” nad Anaheimom 6:0 prispel siedmym hetrikom v kariére Leon Draisaitl a tretíkrát sa dostal na métu 50 gólov v sezóne.



Nemecký útočník skóroval ako desiaty hráč v histórii Oilers v rovnovážnom stave, v presilovke a v oslabení, v ktorom skompletizoval druhý hetrik v sezóne. Niečo podobné dosiahol naposledy v drese Edmontonu 10. januára 2006 Shawn Horcoff. Dvadsaťsedemročný Draisaitl sa stal len dvanástym hráčom v histórii NHL, ktorý mal aspoň tri sezóny s minimálne 50 gólmi a 50 asistenciami.



Okrem toho sa Draisaitl stal prvým hráčom v histórii klubu a piatym v celej NHL, ktorý dal v jednej sezóne 30 gólov v početnej výhode. Pred ním to dosiahli Tim Kerr (34 v 1985-86), Dave Andreychuk (32 v 1992-93), Joe Nieuwendyk (31 v 1987-88) a Mario Lemieux (31 v 1995-96 a 1988-89).



Hetrikom sa blysol aj David Pastrňák, český útočník rozhodol 2 minúty a 26 sekúnd pred koncom o víťazstve Bostonu na ľade Pittsburghu 4:3. Pastrňák má na konte už 56 gólov a prvýkrát v kariére sa dostal na métu 100 bodov (pozn.: na konte má 102). So 14 hetrikmi sa v klubovej histórii dotiahol na druhom mieste na Cama Neelyho, na čele je Phil Esposito (26).



Míľnik 100 bodov dosiahol Pastrňák ako druhý český hokejista v histórii NHL, pred ním to päťkrát dokázal Jaromír Jágr.



V stobodovom klube sa prvýkrát v jednej sezóne ocitlo päť hráčov z piatich rôznych krajín - Connor McDavid (Kanada), Draisaitl (Nemecko), Nikita Kučerov (Rusko), Matthew Tkachuk (USA) a Pastrňák (ČR).



Brankár Caroliny Antti Raanta neinkasoval v Montreale (3:0) a zaznamenal štvrtý shutout v tejto sezóne rovnako ako jeho spoluhráč Piotr Kočetkov. Stali sa prvým brankárskym párom v klubovej histórii, ktorý do dokázal. Naposledy dosiahli aspoň štyri čisté kontá dvaja brankári z jedného klubu v sezóne 2018-19. Podarilo sa to gólmanom v Bostone (Jaroslav Halák 5 a Tuuka Rask 4) a NY Islanders (Robin Lehner 6 a Thomas Greiss 5).



Carter Verhaeghe sa pri víťazstve Floridy v Columbuse blysol štyrmi gólmi, čím vyrovnal klubový rekord. Kanadský útočník sa dostal na métu 40 gólov a zaznamenal tretí hetrik v kariére. Štyri góly v jednom zápase strelili v drese Panthers predtým len Pavel Bure (1. januára 2000 a 10. februára 2001) a Mark Parrish (30. októbra 1998).



Mikko Rantanen prispel gólom a tromi asistenciami k víťazstvu Colorada nad Dallasom 5:2. Fínsky útočník sa dostal na métu 500 bodov v kariére (214+286) v 483 zápasoch. Obhajca Stanley Cupu sa dotiahol v Centrálnej divízii bodovo na druhom mieste práve na Stars. Dva góly strelil Nathan MacKinnon, pre ktorého to bol 32. viacbodový zápas v kariére. Po presune klubu do Colorada boli lepší len Joe Sakic (35) a Peter Forsberg (33). Klubový rekord drží Peter Šťastný, ktorý v sezóne 1981-1982 zaznamenal v drese Quebecu Nordiques 42 viacbodových duelov.