V nočných zápasoch skórovali Mišiak, Mešár a Chromiak
Martin Chromiak strelil svoj 21. gól v sezóne, ale jeho Ontario prehralo s Coachellou Valley 2:3 po predĺžení.
Autor TASR
New York 14. marca (TASR) - Slovenský hokejista Martin Mišiak pomohol dvoma bodmi k víťazstvu Rockfordu nad Chicagom 4:1 v nočnom zápase Americkej hokejovej ligy (AHL). Bol to pre neho štvrtý presný zásah v sezóne a siedma asistencia. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Martin Chromiak strelil svoj 21. gól v sezóne, ale jeho Ontario prehralo s Coachellou Valley 2:3 po predĺžení. Chromiak má v na konte 43 bodov v 57 zápasoch. Darilo sa aj Filipovi Mešárovi, strelil svoj ôsmy gól v ročníku, ale jeho Laval prehral s Uticou 2:5. Mešár má na konte spolu 24 bodov v 60. zápasoch.
Martin Chromiak strelil svoj 21. gól v sezóne, ale jeho Ontario prehralo s Coachellou Valley 2:3 po predĺžení. Chromiak má v na konte 43 bodov v 57 zápasoch. Darilo sa aj Filipovi Mešárovi, strelil svoj ôsmy gól v ročníku, ale jeho Laval prehral s Uticou 2:5. Mešár má na konte spolu 24 bodov v 60. zápasoch.