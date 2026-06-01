V nominácii Alžírska je Mahrez a zatiaľ aj zranený Zidane
V 27-člennej nominácii sú až štyria brankári. Príčinou je, že tréner Vladimir Petkovič nechcel zatiaľ vylúčiť možnosť, že sa na šampionáte predstaví aj Luca Zidane.
Autor TASR
Alžír 1. júna (TASR) - Útočník Riyad Mahrez je najvýraznejšou osobnosťou v nominácii alžírskej futbalovej reprezentácie na nadchádzajúce MS v USA, Kanade a Mexiku. Tridsaťpäťročný päťnásobný šampión Premier League s Leicesterom a Manchestrom City odohral uplynulú sezónu v Saudskej Arábii za Al Ahli Džidda.
V 27-člennej nominácii sú až štyria brankári. Príčinou je, že tréner Vladimir Petkovič nechcel zatiaľ vylúčiť možnosť, že sa na šampionáte predstaví aj Luca Zidane. Jednotka medzi žrďami alžírskeho tímu si v zápase jeho Granady privodil zranenie čeľuste a otras mozgu a jeho štart na podujatí je otázny. Na konečnej súpiske môže byť maximálne 26 hráčov a jeden zo štvorice brankárov na nej napokon nebude.
Alžírsko čaká 16. júna duel proti obhajcom titulu z Argentíny. V J-skupine nastúpia aj proti Rakúsku a Jordánsku.
Nominácia Alžírska na MS 2026:
brankári: Oussama Benbot (USM Alžír), Melvin Mastil (Nyon), Abdelatif Ramdane (MC Alžír), Luca Zidane (Granada)
obrnacovia: Achref Abada (USM Alžír), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Zinedine Belaid (JS Kabylie), Rafik Belghali (Verona), Ramy Bensebaini (Dortmund), Samir Chergui (FC Paríž), Jaouen Hadjam (Bern), Aissa Mandi (Lille), Mohamed Amine Tougai (Esperance Tunis)
stredopoliari: Houssem Aouar (Al Ittihád Džidda), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Fares Chaibi (Frankufrt), Ibarhaim Maza (Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi), Ramiz Zerrouki (Enschede)
útočníci: Mohamed Amoura (Wolfsburg), Nadhir Benbouali (Győr), Adil Boulbina (Al Duhail Dauha), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam), Riyad Mahrez (Al Ahli Džidda)
