V nominácii Anglicka chýba viacero zranených a opäť aj Sterling

nominácia Anglicka na kvalifikačné zápasy ME 2024 proti



brankári: Sam Johnstone (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)



obrancovia: Levi Colwill (Chelsea), Lewis Dunk (Brighton), Marc Guehi (Crystal Palace), Harry Maguire (Manchester United), Fikayo Tomori (AC Miláno), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)



stredopoliari: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jude Bellingham (Real Madrid), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Al-Ettifaq), Kalvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (Arsenal)



útočníci: Jarrod Bowen (West Ham), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Bayern Mníchov), James Maddison (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ollie Watkins (Aston Villa), Callum Wilson (Newcastle)





Londýn 9. novembra (TASR) - Tréner futbalistov Anglicka Gareth Southgate spravil pred dvoma nadchádzajúcimi zápasmi kvalifikácie ME 2024 iba minimálne zmeny v kádri a to aj napriek tomu, že jeho tím má už istý postup. V jeho nominácii opäť nefiguruje Raheem Sterling, ktorý vynechal uplynulých päť reprezentačných kempov od vlaňajších MS v Katare.poznamenal kormidelník Anglicka.Jeho zverenci nastúpia v piatok 17. novembra proti Malte a o tri dni sa predstavia v Severnom Macedónsku. V ich kádri chýba pre zranenie obranca Manchestru City John Stones, z rovnakého dôvodu absentuje aj útočník Arsenalu Eddie Nketiah, ktorého nahradil Callum Wilson z Newcastlu. Reece James z Chelsea požiadal trénera, aby ho nezaradil do nominácie po tom, čo sa nedávno vrátil po problémoch s podkolennou šľachou. Southgatea mimoriadne mrzela absencia Stonesa:poznamenal kormidelník Anglicka, ktorý priznal aj menšie zdravotné problémy nominovaných Jamesa Maddisona, Judea Bellinghama, Bukaya Saku.Angličania figurujú po šiestich zápasoch na prvom mieste C-skupiny, v ktorej majú po piatich víťazstvách a jednej remíze istotu postupu.