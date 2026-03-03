< sekcia Šport
V nominácii basketbalistiek na kvalifikáciu ME 2027 sú opory
V priebehu týždňa nastúpia v Poľsku a v Bratislave proti Cypru i Rumunsku.
Autor TASR
Bratislava 3. marca (TASR) - Slovenské basketbalistky čaká budúci týždeň druhý blok zápasov v prvej časti kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V priebehu týždňa nastúpia v Poľsku a v Bratislave proti Cypru i Rumunsku. Po prvých troch dueloch má výber Martina Pospišila na konte dve víťazstvá a jednu prehru.
Slovenky v novembrovom okne v roku 2026 najprv prehrali doma s Poľskom 55:62. Nasledovali dve povinné víťazstvá, najskôr na Cypre 70:59 a potom v Rumunsku 88:56, pričom v národnom tíme v tom období debutovala naturalizovaná posila Kyra Lambertová. V C-skupine patrí Slovenkám druhé miesto.
V marcovom okne nastúpia Slovenky najprv v poľskom meste Koszalin (11. marca od 17.30 hod.). Pred týmto duelom budú trénovať v Šamoríne. Slovenský výber sa po stretnutí v Poľsku presunie do Bratislavy. V Gopass aréne sa stretne 14. marca od 17.00 hod. s Cyprom a 17. marca od 18.00 hod. s Rumunskom. “Čaká nás tvrdý boj. S našimi súpermi už máme skúsenosti. Je potrebné, aby sme bojovali o každú loptu a aby sme ukázali tímový charakter v každom momente. Žiadny zo súperov nám nič nedá zadarmo,” vyjadril sa tréner ženskej reprezentácie Martin Pospišil podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Do ďalšej časti kvalifikácie postúpia dvaja najlepší z každej skupiny a doplnia ich ešte traja najlepší z tabuľky tretích tímov. “Očakávania sú vysoké, verím kvalite nášho tímu. Dôležité bude prísť na zraz v plnej sile. Bude dôležité nadviazať na výkon a nasadenie, ktorým sme ukončili predošlý zraz v Rumunsku. Sme blízko k postupu, ale zároveň stále ďaleko. Stále je za nami polovica kvalifikácie a čakajú náš tri kľúčové zápasy. Výhodou je, že dvakrát hráme doma,” povedala Natália Martišková pôsobiaca v českom tíme Sokol Hradec Králové.
Zápas v Koszaline bude prestížny pre trénera Martina Pospišila, ktorý v minulosti pracoval ako asistent v poľskej ženskej reprezentácii. V poľskej lige momentálne pôsobia dve hráčky zo súčasného výberu: Stella Tarkovičová s Rebekou Mikulášikovou. “Prioritou je čo najlepšie sa pripraviť. Tým, že hráme prvý zápas vonku, bude naša príprava extrémne krátka, ale urobíme maximum, aby sme boli nachystaní. Každá hráčka musí mať jasný focus,” doplnil kouč Sloveniek. “Nečaká nás nič jednoduché, ale to v reprezentácii nikdy. Poľsko bude fyzický súper. Cyprus už ukázal, že vie byť nepríjemný a Rumunsko bude chcieť reagovať na posledný vzájomný zápas. Všetko je však o nás ako tíme, bez ohľadu na to, kto proti nám stojí,” uviedla dvadsaťšesťročná Martišková.
V užšej nominácii figuruje 14 hráčok, z toho päť z domácej súťaže: Alica Moravčíková, Ema Szmereková a Alexandra Buknová z klubu Piešťanské Čajky, Katarína Šedivá z MBK Ružomberok a Lucia Žilinská z tímu Slávia ŠKP Banská Bystrica. Náš tím sa bude spoliehať na Teréziu Páleníkovú, Ivanu Jakubcovú či Terezu Sedlákovú, ktorá sa po zranení vráti do reprezentácie. V zozname nechýbajú ani ďalšie opory, kapitánka Nikola Dudášová, Miroslava Mištinová či naturalizovaná Kyra Lambertová. Táto trojica od posledného zrazu zmenila klubové pôsobiská. “Každá hráčka v nominácii má trochu rozdielnu situáciu. Podstatné je, aby prišli so správnou mentalitou a splnili v danom momente to, čo tím potrebuje. Pre nás sú dôležité všetky hráčky. Kľúčom k úspechu je to, aby odovzdali maximum v každej sekunde. Aj keď niekedy nejaká hráčka nemá v klube až takú jasnú pozíciu, v reprezentácii vie splniť svoju rolu, na čo netreba zabúdať,” dodal tréner Pospišil.
Slovenky v novembrovom okne v roku 2026 najprv prehrali doma s Poľskom 55:62. Nasledovali dve povinné víťazstvá, najskôr na Cypre 70:59 a potom v Rumunsku 88:56, pričom v národnom tíme v tom období debutovala naturalizovaná posila Kyra Lambertová. V C-skupine patrí Slovenkám druhé miesto.
V marcovom okne nastúpia Slovenky najprv v poľskom meste Koszalin (11. marca od 17.30 hod.). Pred týmto duelom budú trénovať v Šamoríne. Slovenský výber sa po stretnutí v Poľsku presunie do Bratislavy. V Gopass aréne sa stretne 14. marca od 17.00 hod. s Cyprom a 17. marca od 18.00 hod. s Rumunskom. “Čaká nás tvrdý boj. S našimi súpermi už máme skúsenosti. Je potrebné, aby sme bojovali o každú loptu a aby sme ukázali tímový charakter v každom momente. Žiadny zo súperov nám nič nedá zadarmo,” vyjadril sa tréner ženskej reprezentácie Martin Pospišil podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Do ďalšej časti kvalifikácie postúpia dvaja najlepší z každej skupiny a doplnia ich ešte traja najlepší z tabuľky tretích tímov. “Očakávania sú vysoké, verím kvalite nášho tímu. Dôležité bude prísť na zraz v plnej sile. Bude dôležité nadviazať na výkon a nasadenie, ktorým sme ukončili predošlý zraz v Rumunsku. Sme blízko k postupu, ale zároveň stále ďaleko. Stále je za nami polovica kvalifikácie a čakajú náš tri kľúčové zápasy. Výhodou je, že dvakrát hráme doma,” povedala Natália Martišková pôsobiaca v českom tíme Sokol Hradec Králové.
Zápas v Koszaline bude prestížny pre trénera Martina Pospišila, ktorý v minulosti pracoval ako asistent v poľskej ženskej reprezentácii. V poľskej lige momentálne pôsobia dve hráčky zo súčasného výberu: Stella Tarkovičová s Rebekou Mikulášikovou. “Prioritou je čo najlepšie sa pripraviť. Tým, že hráme prvý zápas vonku, bude naša príprava extrémne krátka, ale urobíme maximum, aby sme boli nachystaní. Každá hráčka musí mať jasný focus,” doplnil kouč Sloveniek. “Nečaká nás nič jednoduché, ale to v reprezentácii nikdy. Poľsko bude fyzický súper. Cyprus už ukázal, že vie byť nepríjemný a Rumunsko bude chcieť reagovať na posledný vzájomný zápas. Všetko je však o nás ako tíme, bez ohľadu na to, kto proti nám stojí,” uviedla dvadsaťšesťročná Martišková.
V užšej nominácii figuruje 14 hráčok, z toho päť z domácej súťaže: Alica Moravčíková, Ema Szmereková a Alexandra Buknová z klubu Piešťanské Čajky, Katarína Šedivá z MBK Ružomberok a Lucia Žilinská z tímu Slávia ŠKP Banská Bystrica. Náš tím sa bude spoliehať na Teréziu Páleníkovú, Ivanu Jakubcovú či Terezu Sedlákovú, ktorá sa po zranení vráti do reprezentácie. V zozname nechýbajú ani ďalšie opory, kapitánka Nikola Dudášová, Miroslava Mištinová či naturalizovaná Kyra Lambertová. Táto trojica od posledného zrazu zmenila klubové pôsobiská. “Každá hráčka v nominácii má trochu rozdielnu situáciu. Podstatné je, aby prišli so správnou mentalitou a splnili v danom momente to, čo tím potrebuje. Pre nás sú dôležité všetky hráčky. Kľúčom k úspechu je to, aby odovzdali maximum v každej sekunde. Aj keď niekedy nejaká hráčka nemá v klube až takú jasnú pozíciu, v reprezentácii vie splniť svoju rolu, na čo netreba zabúdať,” dodal tréner Pospišil.
Užšia nominácia Slovenska na zápasy prvej fázy kvalifikácie ME 2027 žien:
hráčky: Nikola Dudášová (Leganés/Šp.), Kyra Lambertová (Montpellier/Fr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková, Alexandra Buknová (všetky Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Hradec Králové), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq/Fr.), Lucia Žilinská (ŠKP Slávia Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (Charnay/Fr.), Stella Tarkovičová (Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gréc.), Tereza Sedláková (Logroňo, Šp.), Rebeka Mikulášiková (Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
realizačný tím: Martin Pospišil (hlavný tréner), Radko Dvorščák (asistent trénera), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Marek Mikletič (kondičný tréner), Erika Gaherová (fyzioterapeutka), Sabína Šimonovičová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka), Vladimír Katreniak (masér), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)
tabuľka C-skupiny:
1. Poľsko 3 3 0 244:148 6
2. Slovensko 3 2 1 213:177 5
3. Rumunsko 3 1 2 172:236 4
4. Cyprus 3 0 3 173:241 3
Výsledky a program Sloveniek v C-skupine prvej časti kvalifikácie ME 2027:
Slovensko - Poľsko 55:62
Cyprus - Slovensko 59:70
Rumunsko - Slovensko 56:88
11. marca 2026, 17.30 h: Poľsko – Slovensko (Koszalin)
14. marca 2026, 17.00 h: Slovensko – Cyprus (Gopass aréna, Bratislava)
17. marca 2026, 18.00 h: Slovensko – Rumunsko (Gopass aréna, Bratislava)
hráčky: Nikola Dudášová (Leganés/Šp.), Kyra Lambertová (Montpellier/Fr.), Alica Moravčíková, Ema Szmereková, Alexandra Buknová (všetky Piešťanské Čajky), Natália Martišková (Hradec Králové), Terézia Páleníková (Villeneuve d'Ascq/Fr.), Lucia Žilinská (ŠKP Slávia Banská Bystrica), Katarína Šedivá (MBK Ružomberok), Miroslava Mištinová (Charnay/Fr.), Stella Tarkovičová (Toruň/Poľ.), Ivana Jakubcová (Olympiakos Pireus/Gréc.), Tereza Sedláková (Logroňo, Šp.), Rebeka Mikulášiková (Gorzów Wielkopolski/Poľ.)
realizačný tím: Martin Pospišil (hlavný tréner), Radko Dvorščák (asistent trénera), Ivana Jalčová (asistentka trénera), Marek Mikletič (kondičný tréner), Erika Gaherová (fyzioterapeutka), Sabína Šimonovičová (vedúca družstva), Monika Bartošová (doktorka), Vladimír Katreniak (masér), Tomáš Kotlárik (mediálny manažér)
tabuľka C-skupiny:
1. Poľsko 3 3 0 244:148 6
2. Slovensko 3 2 1 213:177 5
3. Rumunsko 3 1 2 172:236 4
4. Cyprus 3 0 3 173:241 3
Výsledky a program Sloveniek v C-skupine prvej časti kvalifikácie ME 2027:
Slovensko - Poľsko 55:62
Cyprus - Slovensko 59:70
Rumunsko - Slovensko 56:88
11. marca 2026, 17.30 h: Poľsko – Slovensko (Koszalin)
14. marca 2026, 17.00 h: Slovensko – Cyprus (Gopass aréna, Bratislava)
17. marca 2026, 18.00 h: Slovensko – Rumunsko (Gopass aréna, Bratislava)