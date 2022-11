V nominácii basketbalistiek na Luxembursko a Taliansko sú 4 novicky

Nominácia:



Alexandra Buknová (MBK Ružomberok), Nikola Dudášová (Elitzur Ramla), Ivana Jakubcová (Angers - Union Feminine Basket 49), Lucia Hadačová (MBK Ružomberok), Natália Martišková (Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (Zaglebie Sosnowiec), Alica Moravčíková (Piešťanské Čajky), Sabína Oroszová (UNI Győr), Terézia Páleníková (Tenerife), Veronika Remenárová (Keltern), Radka Stašová (Al-Qázeres), Lucia Striešová (Slávia Banská Bystrica), Soňa Svetlíková (KP Brno), Stella Tarkovičová (Osnabrück), Barbora Wrzesiňská (USK Praha).

Tabuľka H-skupiny kvalifikácie o postup na ME 2023:



1. Taliansko 2 2 0 151:114 4



2. SLOVENSKO 2 1 1 131:119 3



3. Švajčiarsko 2 1 1 108:119 3



4. Luxembursko 2 0 2 102:140 2



Bratislava 14. novembra (TASR) - Slovenskú ženskú basketbalovú reprezentáciu čaká koncom novembra druhý blok zápasov kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2023 v Slovinsku a Izraeli. Na dva vonkajšie zápasy v Luxembursku (24.11. v Luxemburgu) a Taliansku (27.11. v Neapole) si hlavný tréner Juraj Suja pozval 15 hráčok.Národný tím žien sa spoločne stretne v nedeľu 20. novembra v Piešťanoch, kde absolvuje krátke sústredenie s piatimi tréningovými jednotkami. Následne sa v stredu ráno výprava vydá na šesťdňový výjazd spojený s dvoma kvalifikačnými zápasmi na palubovkách súperov. Základ nominácie tvoria overené hráčky, ktoré dopĺňa kvarteto nových tvárí. Premiérovú pozvánku do ženskej reprezentácie na kvalifikačné zápasy dostali Lucia Hadačová, Lucia Striešová, Soňa Svetlíková a Stella Tarkovičová.uviedol k nominácii hlavný tréner ženskej reprezentácie Juraj Suja podľa stránky slovakbasket.sk.Slovenské reprezentantky sú zatiaľ v kvalifikačnej H-skupine na druhej priečke tabuľky. Minulý rok v novembri prehrali doma s Talianskom (66:69), no následne zvíťazili vo Švajčiarsku (65:50). Postupové šance na európsky šampionát majú Slovenky stále vo svojich rukách, potrebujú však zvládnuť najbližší dvojzápas.povedal odhodlane tréner Juraj Suja, pred druhým z troch kvalifikačných blokov.Na záver kvalifikácie čaká výber SR vo februári dvojica domácich duelov - so Švajčiarskom (9.2.2023) a Luxemburskom (12.2.2023). Kvalifikáciu tvorí osem štvorčlenných a dve trojčlenné skupiny. Na európsky šampionát sa prebojujú víťazky skupín a štyri najlepšie tímy z druhých miest. Postupujúca štrnástka sa pripojí k organizátorom záverečného turnaja ME 2023, ktoré sa uskutočnia v Slovinsku a Izraeli. Dejiskami budú mestá Tel Aviv, Celje a Koper.