V nominácii Calzonu sú obaja Sauerovci, Hanckov príchod je otázny
V kádri okrem tradičných opôr nechýba ani brankár Dominik Greif, ktorému sa darí po prestupe do Olympique Lyon.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 2. októbra (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy kvalifikácie MS figurujú obaja bratia Sauerovci. Už stabilného člena A-tímu Lea Sauera doplní vo výbere Francesca Calzonu pred zápasmi v Severnom Írsku a s Luxemburskom jeho starší brat Mário Sauer. Ten si vypýtal pozvánku výkonmi v novom pôsobisku, vo francúzskom FC Toulouse. V kádri okrem tradičných opôr nechýba ani brankár Dominik Greif, ktorému sa darí po prestupe do Olympique Lyon.
Oproti predošlej nominácii na septembrové duely s Nemeckom a Luxemburskom urobil taliansky kormidelník iba mierne úpravy. V defenzívnom menoslove figuruje po zranení Samuel Kozlovský z Widzewu Lodž, nahradil Tomáš Nemčíka z nórskeho Rosenborgu Trondheim. Mário Sauer nahradil v nominácii Tadeáša Hájovského z AS Trenčín.
Vrásky na čele robí realizačnému tímu situácia okolo Dávida Hancka, ktorý je síce v nominácii, no jeho príchod je otázny. „Dávid mi včera večer poslal správu, má tehotnú manželku. Povedal mi, že chce byť teraz blízko pri nej, keďže majú termín pôrodu. Volal som mu späť a on mi potvrdil slová, ktoré mi napísal. Pýtal som sa ho, ako to vidí, že či by prišiel neskôr na zraz. Odpovedal, že nevie. Povedal mi o tejto situácii po Luxembursku. Ja som povedal, že rodina je na prvom mieste, ale chceme nájsť nejaký spôsob, aby sa zúčastnil tohto zrazu. Chceme to urobiť tak, aby prišiel aspoň na zápasy,“ uviedol Calzona na úvod štvrtkovej tlačovej konferencie.
Slováci bojujú o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte v ére samostatnosti. Kvalifikačný cyklus majú rozbehnutý na výbornú, keďže po úvodných dvoch dueloch sú na čele A-skupiny so šiestimi bodmi. V septembri najskôr v Bratislave šokujúco zdolali favorizované Nemecko (2:0) a plný bodový zisk vybojovali aj na pôde Luxemburska (1:0). Výber talianskeho trénera Calzonu najskôr v piatok 10. októbra nastúpi v Belfaste proti Severným Írom, o tri dni neskôr sa „sokoli“ predstavia v Trnave proti Luxemburčanom. Víťaz štvorčlennej skupiny si zaistí priamy postup na svetový šampionát, tím z druhého miesta oň zabojuje v baráži.
Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na kvalifikačné zápasy MS 2026 proti Severnému Írsku (10. septembra v Belfaste) a Luxembursku (13. septembra v Bratislave):
Brankári: Martin Dúbravka (Burnley FC), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Greif (Olympique Lyon)
Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Norbert Gyömbér (Al-Kholood Club), Matúš Kmeť (Górnik Zabrze), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Samuel Kozlovský (Widzew Lodž), Dávid Hancko (Atletico Madrid)
Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum 1848), Tomáš Rigo (Stoke City), Mário Sauer (FC Toulouse)
Útočníci: Ivan Schranz (Slavia Praha), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (AC Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rottterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (FC Middlesbrough), Róbert Boženík (Stoke City), Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk), Samuel Mráz (Servette Ženeva)
Realizačný tím:
Tréner: Francesco Calzona
Asistent trénera: Simone Bonomi
Asistent trénera: Gianluca Segarelli
Manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík
Tréner brankárov: Ján Novota
Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni
Kondičný tréner: David Brünn
Videoanalytik: Marco Brini
Technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis
Technický vedúci: Jakub Kojnok
Lekár: Zsolt Fegyveres
Lekár: Jozef Almási
Fyzioterapeut: Peter Hečko
Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický
Fyzioterapeut: Marko Kopas
Fyzioterapeut: Marek Mališ
Masér: Mário Prelovský
Kustód: Marek Košáň
Kustód: Marek Beseda
Media manažér: Monika Jurigová
