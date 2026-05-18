V nominácii DR Kongo aj štvorica hráčov z Premier League
Kinshasa 18. mája (TASR) - V nominácii Konžskej demokratickej republiky na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku je aj štvorica futbalistov z anglickej Premier League. Africkú krajinu bude reprezentovať útočník Newcastlu Yoane Wissa, stredopoliar Sunderlandu Noah Sadiki a obrancovia Aaron Wan-Bissaka (West Ham) a Axel Tuanzebe (Burnley).
DR Kongo vedie Francúz Sebastien Desabre. Wan-Bissaka hral ešte v kategórii do 21 rokov za reprezentáciu Anglicka. V roku 2019 povolali anglického rodáka aj do A-tímu, no nikdy si neobliekol najcennejší dres. Bývalý obranca Manchestru United v auguste 2025 zmenil reprezentačnú príslušnosť a za „Leopardov“ odohral zatiaľ deväť zápasov. Wissa pre zranenie vynechal Africký pohár národov a v novom pôsobisku sa len ťažko dostával k výkonom, ktoré predvádzal ešte minulú sezónu v Brentforde. Sadiki zažil vydarený ročník a s nováčikom sa udržal v súťaži. To sa naopak nepodarilo Tuanzebemu, ktorý je spoluhráčom slovenského brankára Martina Dúbravku.
Keď sa krajina naposledy zúčastnila na majstrovstvách sveta v NSR v roku 1974, bola známa pod názvom Zaire a prehrala všetky tri zápasy. S Juhosláviou utrpela debakel 0:9. Historicky druhú účasť na šampionáte si vybojovala po úspešnom interkontinentálnom play off proti Jamajke. Desabreho zverenci nastúpia v K-skupine proti Portugalsku, Kolumbii a Uzbekistanu.
Nominácia Konžskej demokratickej republiky na MS v USA, Kanade a Mexiku:
brankári: Matthieu Epolo (Standard Liege), Timothy Fayulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre)
obrancovia: Dylan Batbinsika (AEL Larissa), Rocky Bushiri (FC Hibernian), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Lodž), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (LOSC Lille), Axel Tuanzebe (FC Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United)
stredopoliari: Theo Bongonda (Spartak Moskva), Brian Cipenga (FC Castellon), Meshack Elia (Alanyaspor), Gael Kakuta (AEL Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos Atény), Ngal'ayel Mukau (LOSC Lille), Charles Pickel (Espanyol Barcelona), Noah Sadiki (Sunderland)
útočníci: Cedric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (FC Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United)
