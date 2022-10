V nominácii florbalistov SR na MS sú aj traja nováčikovia

Program slovenskej florbalovej reprezentácie v A-skupine na majstrovstvách sveta 2022 vo Švajčiarsku (5. až 13. novembra, Zürich a Winterthur):



sobota 5. novembra: Fínsko – SLOVENSKO (Winterthur, 15.00 h)



nedeľa 6. novembra: SLOVENSKO – Nórsko (Zürich, 17.00 h)



utorok 8. novembra: SLOVENSKO – Švajčiarsko (Winterthur, 20.00 h)

Predbežná nominácia Slovenska na MS:



brankári: Jakub Klobučník (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Adam Kohút (Panthers Otrokovice/ČR)



obrancovia: Šimon Hatala (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Jakub Košarišťan (FBC Ostrava/ČR), Kristián Kozák (Sparta Praha/ČR), Ladislav Mirt (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina), Michal Miške (FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina), Michal Pažák (1. SC Tempish Vítkovice/ČR), Samuel Virga (FBŠ Bohemians Praha/ČR)



útočníci: Vladimír Bačinský (Black Angels Praha/ČR), Michal Dudovič (SV Wiler-Ersigen/Švajč.), Matúš Gajdoš (FBŠ Bohemians Praha/ČR), Ronald Gašparík (Panthers Otrokovice/ČR), Ladislav Gál (FBC Ostrava/ČR), Jakub Grich (Panthers Otrokovice/ČR), Martin Grlický (Panthers Otrokovice/ČR), Samuel Kelemen (Panthers Otrokovice/ČR), Tomáš Kvasnica (ŠK 1. FBC Florbal Trenčín), Peter Nehila (Panthers Otrokovice/ČR), Lukáš Ujhelyi (UHC Aligator Mallans/Švajč.)

Bratislava 18. októbra (TASR) - V nominácii slovenskej florbalovej reprezentácii na MS vo Švajčiarsku (od 5. do 13. novembra, Zürich a Winterthur) sú traja nováčikovia Vladimír Bačinský, Samuel Kelemen a Jakub Košarišťan. Po šiestich rokoch sa do mužstva vrátil Peter Nehila z českého klubu Panthers Otrokovice. Zverenci Radomíra Mrázka nastúpia v A-skupine, jednej z dvoch výkonnostne silnejších, postupne proti Fínsku, Nórsku a Švajčiarsku.uviedol tréner Mrázek v tlačovej správe Slovenského zväzu florbalu (SZFB). V kádri nechýba ani Michal Dudovič, ktorý dostal ocenenie pre najlepšieho slovenského florbalistu z predchádzajúcej sezóny. Kapitánom mužstva bude Michal Pažák z českého 1. SC Tempish Vítkovice.Slováci začnú na šampionáte v sobotu 5. novembra o 15.00 h vo Winterthure proti Fínom. O deň neskôr sa o 17.00 h v Zürichu stretnú s Nórmi a program v základnej skupine ukončia v utorok 8. novembra o 20.00 h opäť vo Winterthure proti domácim Švajčiarom. Na MS bude 16 tímov a prvé dva z A-skupiny aj B-skupiny postúpia priamo do štvrťfinále. Mužstvá na tretej a štvrtej priečke odohrajú osemfinálovú play off s prvými dvoma z C-skupiny a D-skupiny o prienik medzi osem najlepších tímov.Slovensko figuruje na ôsmej pozícii v mužskej kategórii rebríčka krajín podľa Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Mrázek nominoval 20 hráčov, no konečný počet sa zvýši na 22.dodal tréner Slovákov. Ich najlepšie umiestnenie je siedma pozícia z vlaňajších MS vo Fínsku, ktoré pre pandémiu odložili o rok.Slováci obsadili na prípravnom podujatí 6 Nations Floorball Challenge v nemeckom Weissenfelse druhú priečku za Lotyšmi. Záverečné sústredenie pred odchodom na MS bude od 28. do 30. októbra v Púchove, v širšej nominácii na zraz figuruje 26 hráčov.