V nominácii futbalistov SR premiérovo Polievka, vracajú sa Mak i Vavro

Bratislava 13. marca (TASR) - Do nominácie slovenskej futbalovej reprezentácie sa premiérovo dostal útočník Banskej Bystrice Róbert Polievka. Tréner Francesco Calzona ho zaradil do kádra pred úvodnými zápasmi kvalifikácie EURO 2024 proti Luxembursku a Bosne a Hercegovine. Po dlhšom čase sa do národného tímu vracajú krídelník FC Sydney Róbert Mak a obranca Denis Vavro z FC Kodaň, ktorí budú reprezentovať prvýkrát pod vedením Calzonu.



"Polievka má veľmi dobré vlastnosti a momentálne nemáme nikoho podobného. V predchádzajúcich zápasoch ukázal, že na to má," povedal reprezentačný tréner na pondelňajšej tlačovej konferencii na adresu kanoniera Banskej Bystrice. Z domácej Fortuna ligy sa okrem Polievku dostali do nominácie aj stredopoliar Juraj Kucka a obranca Vernon de Marco z majstrovského Slovana Bratislava. Medzi náhradníkmi sa naopak ocitol ich spoluhráč a kapitán "belasých" Vladimír Weiss ml. "Dôvod je čisto taktický, máme troch nových hráčov. Osem je ofenzívnych a niektorí z nich vedia ponúknuť aj alternatívne riešenia," vysvetlil svoje rozhodnutie Calzona.



V kádri sú aj tradičné opory Stanislav Lobotka a kapitán Milan Škriniar, ktorý vynechal uplynulé zápasy Interu Miláno pre zranenie chrbta. "Mám obavy, už dlhšiu dobu sa necíti dobre. Za každú cenu však chce byť s tímom. Neviem povedať, či je jeho štart ohrozený, máme ešte pár dní. Ja osobne chcem, aby hral," dodal kouč k situácii so Škriniarom.



Pre Calzonu to bude prvá kvalifikačná previerka na slovenskej lavičke. Jeho zverenci sa stretnú vo štvrtok 23. marca o 20.45 h v Trnave s Luxemburskom, o tri dni neskôr 26. marca o 20.45 h privítajú v Bra­tislave Bosnu a Hercegovinu.