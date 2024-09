V nominácii hádzanárok na Faerské ostrovy je 20 hráčok

Nominácia hádzanárok Slovenska na prípravné zápasy proti Faerským ostrovom (27. a 28. septembra):



brankárky: Iryna Jablonská-Bobaľová, Barbora Jakubíková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



pivotky: Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Nikoleta Trúnková (RK Lokomotiva Záhreb/Chor.), Kristína Pastorková (HC DAC Dunajská Streda)



krídelníčky: Réka Bíziková (Komárom VSE/Maď.), Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Monika Pénzes (HC DAC Dunajská Streda), Lenka Ratvajská (HK Slovan Duslo Šaľa)



spojky: Karin Bujnochová (Szombathelyi KKA/Maď.), Simona Szarková (DHK Baník Most/ČR), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Barbora Lancz (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Alena Dvorščáková, Dorota Bačenková (obe MŠK Iuventa Michalovce), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Olívia Ščípová (HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 18. septembra (TASR) - V nominácii trénera slovenských hádzanárok Jorgeho Duenasa na dva prípravné zápasy proti Faerským ostrovom figuruje 20 hráčok, medzi ktorými je jediná debutantka - brankárka Barbora Jakubíková. Od 22. do 28. septembra absolvujú sústredenie, ktorým začnú spoločnú prípravu na ME. V základnej skupine šampionátu v Innsbrucku sa stretnú s družstvami Nórska, Rakúska a Slovinska.Pre Slovenky to bude to prvá reprezentačná akcia od apríla, keď si vybojovali postup na ME 2024. Zápasy s účastníkom ME 2024 sú na programe v piatok 27. septembra od 18.00 v bratislavskej Gopass aréne a v sobotu 28. septembra od 15.00 v športovej hale X-bionic morpho sphere v Šamoríne.V Duenasovom kádri je 9 legionárok a 11 hráčok z domácich klubov. Najpočetnejšie zastúpenie má michalovská Iuventa s piatimi hráčkmi. Práve z družstva zo Zemplína dostala pozvánku mladá brankárska debutantka Barbora Jakubíková.