< sekcia Šport
V nominácii Kanady na MS sú aj Bouchard, Nurse či Cozens
Do nominácie sa dostal i Bouchard, ktorý ovládol bodovanie zadákov v NHL, v 82 zápasoch získal 95 bodov za 21 gólov a 74 asistencií.
Autor TASR
Ottawa 8. mája (TASR) - V 23-člennej nominácii kanadskej hokejovej reprezentácie na nadchádzajúce MS vo Švajčiarsku figuruje viacero hviezd zo zámorskej NHL. Okrem dávnejšie avizovaných ofenzívnych posíl Macklina Celebriniho, Mathewa Barzala, Marka Scheifeleho, Johna Tavaresa, Roberta Thomasa či Ryana O’Reillyho sa do kádra dostali aj najproduktívnejší obranca základnej časti profiligy Evan Bouchard, jeho spoluhráč z Edmontonu Darnell Nurse či útočník Ottawy Dylan Cozens.
Najzvučnejším menom na súpiske je však 19-ročný Celebrini. Ofenzívny ťahúň Sharks reprezentoval svoju krajinu už na olympijskom turnaji v Miláne, kde pomohol Kanade k zisku striebra. Čaká ho druhá účasť na MS, štartoval aj na vlaňajšom svetovom šampionáte, kde „kolíska hokeja“ senzačne vypadla vo štvrťfinále v Herningu v súboji s domácim Dánskom (1:2). Celebrini, draftová jednotka z roku 2024, bol so 115 bodmi (45+70) v 82 zápasoch štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti NHL a vytvoril nový klubový bodový rekord.
V kádri nechýba ani center Toronta a olympijský šampión zo Soči 2014 John Tavares. Do nominácie sa dostal i Bouchard, ktorý ovládol bodovanie zadákov v NHL, v 82 zápasoch získal 95 bodov za 21 gólov a 74 asistencií. Naopak, na súpiske oproti pôvodne zverejneným správam absentuje 18-ročný krídelník Gavin McKenna, predpokladaná tohtoročná jednotka vstupného draftu NHL. Zástupcovia hráča a predstavitelia Hockey Canada sa zhodli, že pre McKennu bude najlepšie koncentrovať sa na nadchádzajúci NHL Draft Combine, kde sa preveruje fyzická pripravenosť a mentálna odolnosť najväčších hokejových talentov pred draftom.
V nominácii je 12 hráčov, ktoré už v minulosti reprezentovali Kanadu na MS (Barzal, Brown, Celebrini, Cozens, Nurse, O’Reilly, Rielly, Scheifele, Tavares, Talbot, Vilardi, Whitecloud). Troch nominovaných hokejistov čaká debut na medzinárodnej scéne (DeMelo, Finnie, Greaves). Kanada bude súperom Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
Najzvučnejším menom na súpiske je však 19-ročný Celebrini. Ofenzívny ťahúň Sharks reprezentoval svoju krajinu už na olympijskom turnaji v Miláne, kde pomohol Kanade k zisku striebra. Čaká ho druhá účasť na MS, štartoval aj na vlaňajšom svetovom šampionáte, kde „kolíska hokeja“ senzačne vypadla vo štvrťfinále v Herningu v súboji s domácim Dánskom (1:2). Celebrini, draftová jednotka z roku 2024, bol so 115 bodmi (45+70) v 82 zápasoch štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti NHL a vytvoril nový klubový bodový rekord.
V kádri nechýba ani center Toronta a olympijský šampión zo Soči 2014 John Tavares. Do nominácie sa dostal i Bouchard, ktorý ovládol bodovanie zadákov v NHL, v 82 zápasoch získal 95 bodov za 21 gólov a 74 asistencií. Naopak, na súpiske oproti pôvodne zverejneným správam absentuje 18-ročný krídelník Gavin McKenna, predpokladaná tohtoročná jednotka vstupného draftu NHL. Zástupcovia hráča a predstavitelia Hockey Canada sa zhodli, že pre McKennu bude najlepšie koncentrovať sa na nadchádzajúci NHL Draft Combine, kde sa preveruje fyzická pripravenosť a mentálna odolnosť najväčších hokejových talentov pred draftom.
V nominácii je 12 hráčov, ktoré už v minulosti reprezentovali Kanadu na MS (Barzal, Brown, Celebrini, Cozens, Nurse, O’Reilly, Rielly, Scheifele, Tavares, Talbot, Vilardi, Whitecloud). Troch nominovaných hokejistov čaká debut na medzinárodnej scéne (DeMelo, Finnie, Greaves). Kanada bude súperom Slovenska v základnej B-skupine vo Fribourgu, vzájomný duel je na programe 24. mája.
Nominácia Kanady na MS 2026 /zdroj: hockeycanada.ca/:
Brankári: Jet Greaves (Columbus Blue Jackets), Cam Talbot (Detroit Red Wings), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA)
Obrancovia: Dylan DeMelo (Winnipeg Jets), Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets), Evan Bouchard, Darnell Nurse (obaja Edmonton Oilers), Parker Wotherspoon (Pittsburgh Penguins), Sam Dickinson (San Jose Sharks), Zach Whitecloud (Calgary Flames)
Útočníci: Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (obaja Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Dylan Holloway, Robert Thomas (obaja St. Louis Blues), Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Mathew Barzal (New York Islanders), Connor Brown (New Jersey Devils), Fraser Minten (Boston Bruins), Dylan Cozens (Ottawa Senators), Emmitt Finnie (Detroit Red Wings)
Brankári: Jet Greaves (Columbus Blue Jackets), Cam Talbot (Detroit Red Wings), Jack Ivankovic (University of Michigan/NCAA)
Obrancovia: Dylan DeMelo (Winnipeg Jets), Morgan Rielly (Toronto Maple Leafs), Denton Mateychuk (Columbus Blue Jackets), Evan Bouchard, Darnell Nurse (obaja Edmonton Oilers), Parker Wotherspoon (Pittsburgh Penguins), Sam Dickinson (San Jose Sharks), Zach Whitecloud (Calgary Flames)
Útočníci: Mark Scheifele, Gabriel Vilardi (obaja Winnipeg Jets), John Tavares (Toronto Maple Leafs), Dylan Holloway, Robert Thomas (obaja St. Louis Blues), Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Mathew Barzal (New York Islanders), Connor Brown (New Jersey Devils), Fraser Minten (Boston Bruins), Dylan Cozens (Ottawa Senators), Emmitt Finnie (Detroit Red Wings)