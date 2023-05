V nominácii Kanady sú Toffoli, skúsený Lucic i talentovaný Fantilli

Úvodná nominácia Kanady na MS v Tampere a Rige /zdroj: hockeycanada.ca/:



Brankári: Devon Levi (Buffalo Sabres, NHL), Samuel Montembeault (Montreal Canadiens, NHL)



Obrancovia: Ethan Bear, Tyler Myers (obaja Vancouver Canucks, NHL), Justin Barron (Montreal Canadiens, NHL), Pierre-Olivier Joseph (Pittsburgh Penguins, NHL), Jake Walman (Detroit Red Wings, NHL), MacKenzie Weegar (Calgary Flames, NHL)



Útočníci: Sammy Blais, Jake Neighbours (obaja St. Louis Blues, NHL), Lawson Crouse, Jack McBain (obaja Arizona Coyotes, NHL), Peyton Krebs, Jack Quinn (obaja Buffalo Sabres, NHL), Milan Lucic, Tyler Toffoli (obaja Calgary Flames, NHL), Adam Fantilli (University of Michigan, NCAA), Cody Glass (Nashville Predators, NHL), Scott Laughton (Philadelphia Flyers, NHL), Joe Veleno (Detroit Red Wings, NHL)

Ottawa 7. mája (TASR) - Kanadská hokejová reprezentácia sa na MS v Rige a Tampere predstaví s vyváženým mixom mladíkov a skúsených lídrov. V úvodnej nominácii, ktorú zverejnilo vedenie Hockey Canada, figuruje aj 34-ročný veterán Milan Lucic, jeho spoluhráč z Calgary, produktívny útočník Tyler Toffoli i nádejný Adam Fantilli, ktorý by sa mohol stať dvojkou tohtoročného draftu NHL.Zámorské médiá už dávnejšie informovali o prvých šiestich menách kanadského výberu, teraz vedenie národného tímu oficiálne odkrylo svoju prvú súpisku. Figurujú na nej dvaja brankári, šiesti obrancovia a dvanásť útočníkov. Zaujímavá je účasť 18-ročného útočníka Fantilliho, ktorý ako jediný z kádra ešte neokúsil prestížnu NHL. Sezónu odohral na Michiganskej univerzite v NCAA, kde v 36 zápasoch nazbieral 65 bodov (30+35). Svoju krajinu reprezentoval už na nedávnych MS hráčov do 20 rokov, kde prispel k zisku zlata.V kanadskom drese sa predstaví až 17 debutantov na MS, iba traja z nominovaných už predtým štartovali v A-tíme na významných podujatiach. Jack McBain z Arizony reprezentoval krajinu na vlaňajších ZOH v Pekingu, na dvoch MS (2010 a 2014) si zahral obranca Vancouveru Tyler Myers a zlato na šampionáte v Česku slávil pred ôsmimi rokmi Toffoli. Ten je spoločne s Lucicom a ďalším útočníkom Sammym Blaisom (St. Louis) jedným z trojice nominovaných hráčov, ktorý už má v zbierke Stanleyho pohár. Práve Toffoli by mal ťahať ofenzívu kanadského tímu. Za sebou má produktívnu sezónu, v ktorej získal 73 bodov (34+39) v 82 zápasoch základnej časti NHL.Tím, ktorý zostavovali generálny manažér Doug Armstrong zo St. Louis s asistentmi Steveom Yzermanom z Detroitu a Shaneom Doanom z Arizony, čaká v utorok v Budapešti zápasová generálka na MS s domácim Maďarskom. Kanadu povedie na šampionáte tréner Andre Tourigny z Arizony. Obhajcovia striebra sú súperom slovenských reprezentantov v B-skupine MS, vzájomný zápas je na programe 15. mája v Riga Aréne. V základnej skupine sa stretnú aj s domácimi Lotyšmi, Slovincami, Kazachmi, Švajčiarmi, Nórmi a Čechmi.