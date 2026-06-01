V nominácii Mexika na MS je 17-ročný Mora i 40-ročný Ochoa
Autor TASR
Mexiko 1. júna (TASR) - Sedemnásťročný stredopoliar Gilberto Mora sa dostal do nominácie mexickej futbalovej reprezentácie na domáci svetový šampionát. Ak by hráč Tijuany na MS nastúpil, stal by sa najmladším hráčom Mexika na svetovom šampionáte v histórii a šiestym najmladším zo všetkých tímov.
Doteraz najmladším Mexičanom, ktorý obliekol mexický dres na MS, je Manuel Rosas. Mal 18 rokov a 88 dní, keď nastúpil v roku 1930 na prvom svetovom šampionáte.
V menoslove trénera Javiera Aguirreho je na druhej strane aj 40-ročný brankár Guillermo Ochoa. V súčasnosti hráč cyperského AEL Limassol bol v kádri Mexika už na piatich MS, z toho trikrát ako jednotka. Tentokrát by mal robiť náhradníka Raulovi Rangelovi.
Mexičania hrajú v A-skupine. Turnaj otvoria duelom s JAR a následne nastúpia proti Kórejskej republike a Českej republike.
Nominácia Mexika na MS 2026:
brankári: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)
obrancovia: Jesus Gallardo (Toluca), Johan Vazquez (FC Janov), Israel Reyes (America Mexiko), Cesar Montes (Lokomotiv Moskva), Jorge Sanchez (PAOK Solún), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)
stredopoliari: Edson Alvarez (Fenerbahce Istanbul), Erik Lira (Cruz Azul), Alvaro Fidalgo (Betis Sevilla), Gilberto Mora (Tijuana), Brian Gutierrez, Luis Romo (obaja Guadalajara), Orbelin Pineda A(EK Atény), Alexis Vega (Toluca), Obed Vargas (Atletico Madrid), Luis Chávez (Dynamo Moskva)
útočníci: Roberto Alvarado (Guadalajara), Santiago Gimenez (AC Miláno), Raul Jimenez (Fulham), Julián Quiňones (Al Kadsiah), Armando Gonzalez (Guadalajara), Guillermo Martinez (UNAM Mexiko), Cesar Huerta (Anderlecht Brusel)
