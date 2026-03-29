V nominácii na duely s Fínskom a Portugalskom bude aj Bartovičová
Tréner slovenských dievčat si uvedomuje, že v oboch dueloch pôjde o veľa.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Diana Bartovičová sa po dlhšom čase vráti do kádra slovenskej futbalovej reprezentácie. Obrankyňa Slavie Praha figuruje v nominácii na aprílové zápasy kvalifikácie o postup na MS 2027. Zverenky trénera Petra Kopúňa sa najskôr v Helsinkách stretnú s Fínskom (14. apríla) a potom v Prešove nastúpia proti Portugalsku (18. apríla).
Kouč Kopúň riešil pri nominácii niekoľko otáznikov, aj ten na brankárskom poste. Anika K.H. Tóthová totiž musela predchádzajúci zraz opustiť po zranení hneď na úvodnom tréningu. „Otázka okolo Aniky bola pri nominácii najpálčivejším problémom. Potrebovali sme totiž mať istotu, že bude môcť byť plne k dispozícii. Mali sme niekoľko rozhovorov s tímom Halifaxu. Komunikovali spolu aj lekárske tímy, bol som súčasťou týchto rozhovorov. Ujasňovali sme si, kedy bude mať Anika ukončený proces rekonvalescencie a rehabilitácií. Na základe toho vieme, že Anika bude na zraze v poriadku a to ma veľmi teší. Ďalším pozitívom je, že oni letia 30. marca na sústredenie do Anglicka, takže bude blízko a to nám pomôže aj v rámci jej jet lagu. My si tu potom s ňou dokončíme určité testy, na ktorých sme sa dohodli s ich lekárskym tímom, aby sme im potvrdili, že je všetko tak ako má byť a my sme mohli pokračovať tam, kde oni skončili,“ priblížil pre futbalsfz.sk slovenský kormidelník.
Po dlhšom čase sa na zraze objaví Diana Bartovičová. „S Didi som hovoril osobne. Sledujem každý jej zápas, v ktorom nastúpi, aby som mal prehľad ako ho odohrá. Musím povedať, že zatiaľ som spokojný s tým, ako to s ňou vyzerá. Bavili sme sa spolu, že môže nastať situácia, že sa ten jej zdravotný problém môže objaviť. Pokiaľ sa tak stane, budeme na to reagovať. Didi sa vyjadrila, že je pripravená a my sme radi, že ju môžeme v reprezentácii opäť privítať,“ uviedol Kopúň. Ďalšou zmenou oproti februárovému zrazu je aj nominácia útočníky Laury Žembéryovej, naopak chýba Nikola Rybanská. „Laura Žembéryová sa do družstva vracia po dlhšej dobe. Musím povedať, že som o nej uvažoval aj na predchádzajúci zraz. Problém bol v tom, že administratívne sa nevedel uzavrieť jej prestup do Talianska a musela sa napokon vrátiť domov. Videl som ju už v zápase a všetko vyzerá, že je v poriadku. Mala problém s ramenom. S realizačným tímom som si to prebral a zhodli sme sa, že jej chceme dať priestor. Laura je veľmi talentovaná, behavá hráčka a vždy bola pre nás prínosom. Verím, že nám v týchto dvoch zápasoch pomôže, pretože by mala byť platná práve na štýl oboch našich súperov, teda aj Fínska a aj Portugalska. Som presvedčený, že naša vzájomná spolupráca bude prospešná pre obe strany,“ vysvetlil tréner SR. „Samozrejme, že som komunikoval aj s Nikol Rybanskou. Zvažoval som ako asi budú prebiehať spomínané dva zápasy, ktoré nás čakajú. Nikola sa v úvode roka dosť trápila so zdravotnými problémami hoci s nimi hrávala. Aprílové súboje však budú takticky diametrálne odlišné ako boli tie predchádzajúce. Vysvetlil som je to, ona moje rozhodnutie rešpektovala a bude pripravená, keby sme ju potrebovali.“
Tréner slovenských dievčat si uvedomuje, že v oboch dueloch pôjde o veľa. „Všetci vieme, že za sebou hráme dva najťažšie zápasy v rámci jedného kvalifikačného bloku. Museli sme brať do úvahy aj fakt, že nezačíname doma, ale cestujeme do Fínska a teda sme tomu aj prispôsobovali program tak, aby sme boli čo najlepšie pripravení. S Fínskom sme odohrali niekoľko stretnutí a dalo by sa povedať, že sa dobre poznáme. Pre nás bude veľmi dôležité, aký výsledok sa nám podarí uhrať na ich ihrisku. Dievčatám som pred touto kvalifikáciou hovoril, že sa chceme pobiť o druhé miesto. A keďže práve s Fínskom máme najväčšiu skúsenosť, verím tomu, že uhráme taký výsledok, aby sme skutočne boli v hre o tú spomínanú druhú priečku. Myslím si totiž, že práve s Fínskom o ňu budeme bojovať,“ tvrdí Kopúň. S Portugalskom jeho zverenky odohrali zápas aj v marci. Na ich pôde prehrali 0:4 a tak majú tomuto súperovi, čo vracať. „Čo sa týka Portugalska, som presvedčený, že pred domácim publikom v Prešove odovzdáme všetko, čo v nás je a predvedieme výborný výkon, aby sme ich potrápili a nezopakujeme výsledok, ktorý bol u nich. Budem veľmi spokojný, keď im vezmeme nejaký ten bodík.“
Slovenky majú po dvoch zápasoch v tabuľke 3. skupiny B-divízie na konte tri body a v tabuľke im patrí tretia pozícia za Portugalskom, Fínskom a pred Lotyšskom. Prvé tri tímy postúpia do play off, ktoré sa potom odohrá systémom doma - vonku.
Nominácia SR na zápasy s Fínskom a Portugalskom:
Brankárky: Mária Korenčiová (Janov CFC), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Anika K.H. Tóthová (Halifax Tides FC)
Obrankyne: Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Patrícia Fischerová (IF Brommmapojkarna), Andrea Horváthová (GKS Górnik Leczna), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Diana Lemešová (SKN St. Pölten), Jana Vojteková (FC Bazilej), Nina Matušicová (Spartak Myjava)
Stredopoliarky: Dominika Škorvánková (FK Austria Viedeň) Mária Mikolajová (Hamburger SV), Aneta Surová (FC Slovan Liberec), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Martina Šurnovská (Slavia Praha), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Dominika Gondová (ŠK Slovan Bratislava)
Útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdansk), Laura Žemberyová (FC Tatran Prešov)
