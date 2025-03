V nominácii na dvojzápas so Švajčiarskom sú 4 nováčikovia

Nominácia SR na prípravný dvojzápas vo Švajčiarsku:



Brankári: Filip Belányi (HK Poprad, 1 štart v reprezentácii/0 gólov), Adam Húska (HC Lugano/Švaj., 9/0), Patrik Rybár (Červená hviezda Kchun-lun/KHL, 23/0)



Obrancovia: Andrej Golian (HC Slovan Bratislava, 39 štartov/0 gólov), Matúš Hlaváč (HK Dukla Trenčín, 0/0), Michal Ivan (Bílí Tygři Liberec/ČR, 67/4), Tomáš Královič (HC Slovan Bratislava, 2/0), Michael Laurenčík (HK Dukla Trenčín, 0/0), Rayen Petrovický (Bílí Tygři Liberec/ČR, 14/0), Dávid Romaňák (HK Rysy Spišská Nová Ves, 4/0), Adam Žiak (HK Rysy Spišská Nová Ves, 5/0)



Útočníci: Maxim Čajkovič (HC Verva Litvínov/ČR, 2/0), Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec/ČR, 49/8), Patrik Hrehorčák (HC Oceláři Třinec/ČR, 17/2), Matej Kašlík (Banes Motor České Budějovice/ČR, 16/3), Andrej Krajčovič (HK Dukla Trenčín, 0/0), Michal Krištof (SCL Tigers/Švaj., 67/9), Andrej Kukuča (HC'05 Banská Bystrica, 8/1), Róbert Lantoši (Bílí Tygři Liberec/ČR, 74/15), Jakub Minárik (HC Slovan Bratislava, 26/2), Libor Nemec (U-Mass Lowell/USA, NCAA, 0/0), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec/ČR, 5/0), Miloš Roman (HC Oceláři Třinec/ČR, 45/6)







Program prípravného dvojzápasu v Herisau:



štvrtok 10. apríla



19.45 Švajčiarsko – SLOVENSKO



piatok 11. apríla



19.45 Švajčiarsko – SLOVENSKO



Bratislava 31. marca (TASR) - Štyria nováčikovia figurujú v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na úvodný dvojzápas v rámci záverečnej prípravy na MS 2025. V 23-člennom kádri na duely v Herisau proti domácemu Švajčiarsku (10. a 11. apríla) sú Matúš Hlaváč, Michael Laurenčík a Andrej Krajčovič z Dukly Trenčín a útočník Libor Nemec z tímu U-Mass Lowell zo zámorskej univerzitnej súťaže NCAA. Vedenie národného tímu zároveň potvrdilo, že na tohtoročnom svetovom šampionáte nemôže počítať so skúsenými útočníkmi Marekom Hrivíkom a Petrom Cehlárikom z Leksandu.Vedenie reprezentácie spolu s trénerským štábom čakalo v uplynulých dňoch predovšetkým na vývoj sérii v play off doma i v Česku. Do úvodnej nominácie napokon zaradilo 23 hráčov – troch brankárov, osem obrancov a dvanásť útočníkov. Medzi skúsenejších patria obranca Michal Ivan a útočníci Martin Faško-Rudáš, Róbert Lantoši či Miloš Roman.uviedol pre hockeyslovakia.sk prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a generálny manažér reprezentácie Miroslav Šatan.Reprezentácia môže tentoraz už od začiatku prípravy počítať so skúsenou brankárskou dvojicou. Po troch rokoch sa do národného tímu vracia Patrik Rybár, ktorý naposledy pôsobil v tíme Červenej hviezdy Kchun-lun v KHL s úspešnosťou zásahov nad 90 percent. Rovnako dlhý čas chýbal v reprezentačnom drese aj Adam Húska. Ten pomohol Luganu k udržaniu sa v najvyššej švajčiarskej súťaži takmer 94-percentnou úspešnosťou zákrokov. Duo Rybár – Húska doplní v úvode prípravy Filip Belányi z Popradu.pokračoval Šatan.V nominácii nateraz absentuje viacero skúsených hokejových mien, ktoré vypadli z play off už skôr. Medzi nimi dvojica útočníkov zo švédskeho Leksandu Marek Hrivík s Petrom Cehlárikom, kapitán Litvínova Matúš Sukeľ či ďalší lídri z Třinca.dodal Šatan.Slováci sa oficiálne prvýkrát v príprave na MS zídu v pondelok 7. apríla v Bratislave. V stredu odletia do Švajčiarska a usadia sa v Herisau, kde nastúpia vo štvrtok a v piatok v rovnakom čase od 19.45 h proti domácej reprezentácii. V ďalších fázach prípravy čakajú slovenský výber ešte tri prípravné dvojzápasy – doma proti Nemecku i Francúzsku a vonku proti Česku.