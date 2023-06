V nominácii na Európske hry v Poľsku je 145 slovenských športovcov

NOMINÁCIA SLOVENSKÝCH ŠPORTOVCOV NA EURÓPSKE HRY 2023 KRAKOV – MALOPOĽSKO, 21. 6. – 2. 7. 2023



Atletika (Chorzow, Sliezsky štadión)



37 disciplín, zároveň ME družstiev, súťaže v termíne 20. – 25. júna



Ján Volko (100 m, 200 m, 4x100 m), Šimon Bujna (400 m, 4x100 m, 4x400 m mix), Patrik Dömötör (4x400 m MIX), Filip Bielek (800 m), Peter Kováč (1500 m), Peter Ďurec (5000 m), Dávid Mazúch (3000 m prek.), Dominik Labuda (110 m prek.), Matej Baluch (400 m prek., 4x100 m), Lukáš Beer (výška), Alan Černý (žrď), Michal Bačík (diaľka, 4x100 m), Matúš Blšták (trojskok), Adrián Baran (guľa), Samuel Kováč (disk), Marcel Lomnický (kladivo), Maximilián Slezák (oštep), náhradníci: Filip Federič, Jakub Nemec (100 m, 200 m, 4x100 m), Adam Hriň (diaľka, trojskok), Radovan Tomeček, Filip Revaj (behy), Miroslav Marček (400 m, 4x400 m mix), Samuel Beladič (4x100 m), Monika Weigertová (100 m, 4x100 m), Alexandra Bezeková (200 m, 400 m, 4x100 m), Gabriela Gajanová (800 m, 4x400 m mix), Žofia Naňová (1500 m, 5000 m), Lucia Keszeghová (3000 m prek.), Stanislava Škvarková (100 m prek., 4x100 m), Daniela Ledecká (400 m prek., 4x400 m mix), Terézia Vaneková (výška), Júlia Havjerová (žrď), Monika Lehenová (diaľka), Zuzana Ďurkechová (trojskok), Monika Marjová (guľa), Barbora Jakubcová (disk), Veronika Kaňuchová (kladivo), Petra Hanuliaková (oštep), Viktória Forsterová (4x100 m), náhradníčky: Agáta Cellerová, Delia Farajpour, Lenka Kovačovicová (4x100 m), Rebeka Žibritová (100 m, 200 m, 400 m prek.), Karin Suranová (behy), Silvia Kaliašová (diaľka, trojskok)







Bedminton (Tarnow, Hala únie)



5 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 25. júna – 2. júla



Milan Dratva (dvojhra, štvorhra mx), Katarína Vargová (dvojhra Ž, štvorhra mix),







Box (Nowy Targ, Arena)



13 disciplín, súťaže v termíne 22. – 28. júna



Viliam Tanko (do 63,5 kg), Michal Takács (do 71 kg), Andrej Csemez (do 80 kg), Dávid Michálek (do 92 kg), Nicole Ďuríková (do 50 kg), Miroslava Jedináková (do 60 kg), Jessica Triebeľová (do 75 kg)







Cyklistika – horská (Krynica-Zdroj)



2 disciplíny, zároveň ME, súťaže v termíne 25. júna



Matej Ulík, Martina Krahulcová, Janka Keseg Števková







Cyklistika – BMX (Krzeszowice BMX Park)



2 disciplíny, zároveň ME, súťaže v termíne 21. a 22. júna



Adrian Miko, Tomas Tohol (BMX freestyle), Naomi Vojtechovská, Lucia Čajková (BMX freestyle)







Kanoistika – rýchlostná (Krakov-Kryšpinow)



16 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 21. – 24. júna



Denis Myšák (K4 500 m, K2 200 m mix), Samuel Baláž, Csaba Zalka, Adam Botek (všetci K4 500 m), Erik Vlček, Akos Gacsal (obaja K2 500 m), Milan Dörner (C1 500 m, K1 M 500 m), Eduard Strýček, Peter Kizek (C2 500 m), Bianka Sidová (K2 200 m mix, K4 500 m), Katarína Pecsuková, Réka Bugár, Mariana Petrušová (všetky K4 500 m)







Kanoistika – vodný slalom (Krakov-Kolna)



10 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 29. júna – 2. júla



Martin Halčin, Jakub Grigar (obaja K1, K1 hliadska, kajak kros), Adam Gonšenica (K1, K1 hliadka), Iľja Buran (kajak kros), Matej Beňuš, Marko Mirgorodský, Alexander Slafkovský (všetci C1, C1 hliadka), Soňa Stanovská (C1, K1, C1 hliadka, K1 hliadka, kajak kros), Eliška Mintálová (K1, K1 hliadka, kajak kros), Michaela Haššová (K1, K1 hliadka), Zuzana Paňková (C1, C1 hliadka, kajak kros), Emanuela Luknárová (C1 Ž, C1 hliadka)







Karate (neolympijské - Bielsko-Biala Arena)



12 disciplín, súťaže v termíne 22. a 23. júna



Ingrida Bakos Suchánková (kumite do 61 kg)







Kickbox (neolympijské – Krakov, hala Cracovia)



16 disciplín, súťaže v termíne 30. júna – 2. júla



Filip Barák (full contact do 63,5 kg), Sebastián Fapšo (full contact do 86 kg), Michaela Góralczyková (point fighting do 60 kg), Barbora Mayerová (full contact do 60 kg), Alexandra Filipová (full contact do 70 kg)







Letné skoky na lyžiach (neolympijské – Zakopané, Wielka Krokiew)



5 disciplín, súťaže v termíne 27. júna – 1. júla



Hektor Kapustík, Tamara Mesíková







Lukostreľba (Krakov, Plaszowianka)



8 disciplín, súťaže v termíne 23. – 29. júna



Miroslav Duchoň (zvratný luk), Jozef Bošanský (kladkový luk), Denisa Baránková (zvratný luk)







Stolný tenis (Krakov, Hutnik Arena)



5 disciplín, súťaže v termíne 20. – 25. júna



Ľubomír Pištej (dvojhra, tímy, štvorhra mix), Wang Jang (dvojhra, tímy), Jakub Zelinka, Alexander Valuch (tímy), Barbora Balážová (dvojhra, tímy, štvorhra mix), Tatiana Kukuľková (dvojhra, tímy), Ema Labošová, Nikoleta Puchovanová (tímy)







Šerm (Krakov, Tauron Arena)



12 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 25. – 30. júna



Lukas Jakub Johanides, Alex Vladimír Duduc (kord jednotlivci), Cedrik Serri, Árpád Fazekas, Ákos Pirk (fleuret jednotlivci aj družstvá), Leopold-Marc Kuchta (fleuret jednotlivci), Gaia Cantucciová (fleuret jednotlivkyne)







Športová streľba: (Wroclaw, Strelecké centrum)



30 disciplín, súťaže v termíne 22. júna – 2. júla



Patrik Jány, Štefan Šulek (obaja 10 m vzduchová puška, 10 m vzduchová puška tímy, 10 m vzduchová puška tímy mix, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x40 tímy, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x40 tímy mix), Ondrej Holko (10 m vzduchová puška, 10 m vzduchová puška tímy, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x40, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x40 tímy), Adrián Drobný, Erik Varga (obaja trap, trap tímy, trap mix tímy), Marián Kovačócy (trap tímy), Juraj Tužinský (10 m vzduchová pištoľ), Lenka Gajanová (25 m pištoľ), Emma Kortišová (trap tímy, trap tímy mix), Daniela Demjén Pešková, Kamila Novotná (obidve 10 m vzduchová puška, 10 m vzduchová puška tímy mix, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x20, 50 m ľubovoľná malokalibrovka 3x20 tímy mix), Jana Špotáková, Zuzana Rehák Štefečeková (obe trap, trap tímy, trap mix tímy), Danka Barteková, Vanesa Hocková (obe skeet, skeet tímy), Monika Štribravá (skeet tímy)







Športové lezenie (Tarnow, Lezecké centrum)



6 disciplín, súťaže v termíne 22. – 25. júna



Martin Matúšek (lead), Sára Šimeková (lead)







Taekwondo (Krynica-Zdroj Arena)



16 disciplín, súťaže v termíne 23. – 26. júna



Gabriela Briškárová (do 53 kg)







Teqball (neolympijské – Krakov, Hlavné námestie)



5 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 28. júna – 1. júla



Branislav Rodman (štvorhra, štvorhra mix), Marián Badár (dvojhra, štvorhra), Karina Zušťáková (štvorhra, štvorhra mix), Adriana Kecerová (dvojhra, štvorhra)







Thajský box (neolympijské – Myšlenice)



10 disciplín, súťaže v termíne 22. – 28. júna



Lukáš Mandinec (do 60 kg), Monika Chochlíková (do 51 kg)







Triatlon (Krakov, AWF Sports Centre)



6 disciplín, súťaže v termíne 27. júna – 1. júla



Richard Varga, Peter Rojtáš (obaja, štafeta), Romana Gajdošová, Ivana Kuriačková (obe štafeta), Zuzana Michaličková







Synchronizované plávanie (Oswienčim/Plavecké centrum)



8 disciplín, zároveň ME, súťaže v termíne 22. – 26. júna



Chiara Dikyová, Lea Anna Krajčovičová (obe duet, technická zostava), Žofia Strapeková (necestujúca náhradníčka)

Bratislava 15. júna (TASR) - Slovensko bude na III. európskych hrách v Poľsku reprezentovať celkovo 145 športovcov. Konečnú nomináciu vo štvrtok schválil Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). Európske hry sa uskutočnia od 21. júna do 2. júla v Krakove a Malopoľskom vojvodstve. V slovenskej nominácii je 76 mužov a 69 žien, výpravu povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček. Informoval portál olympic.sk.V programe Európskych hier 2023 je spolu 26 športov, pričom v troch z nich (cyklistika, kanoistika a plavecké športy) po dve odvetvia. Slovenskí športovci nastúpia celkovo v 20 športoch, resp. odvetviach. Absentovať budú v basketbale 3 proti 3, džude, brejkingu, modernom päťboji, padeli, skokoch do vody, plážovej hádzanej, plážovom futbale a v sedmičkovom ragby.Najpočetnejšie zastúpenie budú mať Slováci v atletike so 46 športovcami (24 mužov a 22 žien). Nasleduje kanoistika s 25 športovcami, na čom sa rýchlostná kanoistika podieľa 13 (9+4) a vodný slalom 12 športovcami (7+5). V športovej streľbe bude štartovať 16 reprezentantov (7+9). Nasledujú stolný tenis s ôsmimi (4+4) a so siedmimi box (4+3) i šerm (6+1). Takisto sedem športovcov bude aj v cyklistike, z toho v BMX 4 (2+2) a v horskej 3 (1+2).V kickboxe aj v triatlone je v nominácii zhodne po päť športovcov (v oboch športoch 2+3), v teqballe štyria (2+2) a v lukostreľbe traja (2+1). Po dvaja Slováci budú súťažiť v bedmintone (1+1), letných skokoch na lyžiach (1+1), športovom lezení (1+1), thajskom boxe (1+1) a v umeleckom plávaní (0+2), po jednom v karate aj v taekwonde (zhodne 0+1).V programe najväčšieho tohtoročného multišportového podujatia v Európe s účasťou približne 7000 športovcov zo 48 európskych krajín (mimo Ruska a Bieloruska, ktorých národné olympijské výbory nedostali pozvanie) je 247 medailových disciplín.Zo slovenskej výpravy môžu v Poľsku zaujať atlét Ján Volko a Marcel Lomnický, boxer Andrej Csemez, mužský štvorkajak v zložení Baláž, Myšák, Zalka, Botek, vodní slalomári Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Marko Mirgorodský, Jakub Grigar, Soňa Stanovská, Eliška Mintálová a Zuzana Paňková, karatistka Ingrida Bakos Suchánková, kickboxerka Alexandra Filipová, stolní tenisti Ľubomír Pištej, Wang Jang, Barbora Balážová a Tatiana Kukuľková, strelci Patrik Jány, Juraj Tužinský, Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková, Danka Barteková a Vanesa Hocková, i thajská boxerka Monika Chochlíková.