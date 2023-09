V nominácii na ocenenie FIFA The Best je päť hráčov Manchestru City

Nominácie na ocenenie Hráč roka 2023 podľa FIFA (The Best):



najlepšia hráčka: Aitana Bonmatiová (Šp.), Linda Caicedová (Kol.), Rachel Dalyová (Angl.), Kadidiatou Dianiová (Fr.), Caitlin Foordová (Austr.), Mary Fowlerová (Austr.), Alex Greenwoodová (Angl.), Jenni Hermosová (Šp.), Lindsey Horanová (USA), Amanda Ilestedtová (Švéd.), Lauren Jamesová (Angl., Sam Kerrová (Austr.), Mapi Leonová (Šp.), Hinata Mijazawová (Jap.), Salma Paralluelová (Šp.), Keira Walshová (Angl.)



najlepší hráč: Julian Alvarez (Arg.), Marcelo Brozovič (Chor.), Kevin De Bruyne (Belg.), Ilkay Gündogan (Nem.), Erling Haaland (Nór.), Rodri (Šp.), Chviča Kvaracchelija (Gruz.), Kylian Mbappe (Fr.), Lionel Messi (Arg.), Victor Osimhen (Nig.), Declan Rice (Angl.), Bernardo Silva (Portug.)



najlepší tréner ženského tímu: Peter Gerhardsson (Švéd.), Jonatan Giraldez (Šp.), Tony Gustavsson (Švéd.), Emma Hayesová (Angl.), Sarina Wiegmanová (Hol.)



najlepší tréner mužského tímu: Pep Guardiola (Šp.), Simone Inzaghi (Tal.), Ange Postecoglou (Austr.), Luciano Spalletti (Tal.), Xavi (Šp.)



Berlln 14. septembra (TASR) - V nominácii na ocenenie Hráč roka 2023 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA The Best) figuruje päť hráčov Manchestru City, ktorý v minulej sezóne získal treble. Do užšieho 12-členného výberu sa dostali nórsky kanonier Erling Haaland, belgický stredopoliar Kevin de Bruyne, španielsky reprezentant Rodri, portugalský krídelník Bernardo Silva a argentínsky útočník Julian Alvarez.V nominácii nechýba ani bývalý kapitán tímu Nemec Ilkay Gündogan, ktorý v lete prestúpil do Barcelony. Dvojnásobné zastúpenie má úradujúci taliansky majster SSC Neapol vďaka pilierom ofenzívy Nigérijčanovi Victorovi Osimhenovi a Gruzíncovi Chvičovi Kvaracchelijovi. Dvanástku dopĺňajú obhajca trofeje Argentínčan Lionel Messi, francúzsky útočník Kylian Mbappe, chorvátsky stredopoliar Marcelo Brozovič a anglický reprezentant Declan Rice. Informovala o tom agentúra DPA.