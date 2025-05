V nominácii na Selkeho trofej sú Barkov, Cirelli a Reinhart

New York 3. mája (TASR) - Finalistami na trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka v zámorskej NHL sú Anthony Cirelli z Tampy Bay a Aleksander Barkov a Sam Reinhart z Floridy.



Barkov získal túto trofej v rokoch 2021 a 2024. V nominácii figuruje štvrtýkrát počas uplynulých piatich sezón. V základnej časti 2024/2025 odohral 67 zápasov, v ktorých nazbieral 71 kanadských bodov. Svojmu tímu pomohol k 3. miestu v Atlantickej divízii a šiestej účasti v play off po sebe.



Cirelli odohral 80 zápasov so ziskom 59 bodov. Prezentoval sa 72 zblokovanými strelami, čo bolo najviac z útočníkov tímu. Priemerne odohral 2:03 minúty v oslabení a aj vďaka nemu mali Lightning šiestu najlepšiu hru v početnej nevýhode. Medzi trojicu nominovaných na Selkeho trofej sa dostal prvýkrát v kariére. Bol by prvý hráč Tampy Bay, ktorý by získal túto trofej.



Reinhart bol s 39 gólmi a 81 bodmi v 79 zápasoch najlepší z kádra hokejistov Floridy. Spomedzi tímových útočníkov bol najlepší so 62 zblokovanými strelami a 24 odobratými pukmi. Je to jeho prvá nominácia na Selkeho trofej, vlani skončil v hlasovaní štvrtý.