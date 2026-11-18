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V nominácii na Švajčiarsko bude napokon i Krajčovič a Randuška
Slovenskí reprezentanti sa začnú schádzať na novembrovom zraze v nedeľu 22. novembra.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Užšia nominácia slovenskej basketbalovej reprezentácie na novembrový zápas proti Švajčiarsku sa rozrástla o dve mená. Tréner Oliver Vidin povolal ešte Šimona Krajčoviča a Bruna Randušku. Domáci duel druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 odohrajú Slováci vo štvrtok 26. novembra o 18.00 h v bratislavskej Gopass aréne.
Slovenskí reprezentanti sa začnú schádzať na novembrovom zraze v nedeľu 22. novembra. Hráči pôsobiaci v zahraničných súťažiach sa budú k tímu pripájať postupne, pričom naturalizovaný rozohrávač David DeJulius dorazí až deň pred zápasom. „Keďže DeJulius príde deň pred zápasom, chceli sme mať na tréningu viac hráčov. Osobne nechcem mať na každej pozícii 4-5 hráčov, preto sme zavolali niektorých mladých, ktorí sú v lige. Máme teraz zaujímavú generáciu, ktorá prichádza a treba niektorých hráčov zapojiť už v mladom veku, aby získali nejaké skúsenosti a vybudovali si k reprezentácii vzťah,“ uviedol hlavný tréner Slovákov Oliver Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Slovenskí reprezentanti sa začnú schádzať na novembrovom zraze v nedeľu 22. novembra. Hráči pôsobiaci v zahraničných súťažiach sa budú k tímu pripájať postupne, pričom naturalizovaný rozohrávač David DeJulius dorazí až deň pred zápasom. „Keďže DeJulius príde deň pred zápasom, chceli sme mať na tréningu viac hráčov. Osobne nechcem mať na každej pozícii 4-5 hráčov, preto sme zavolali niektorých mladých, ktorí sú v lige. Máme teraz zaujímavú generáciu, ktorá prichádza a treba niektorých hráčov zapojiť už v mladom veku, aby získali nejaké skúsenosti a vybudovali si k reprezentácii vzťah,“ uviedol hlavný tréner Slovákov Oliver Vidin podľa tlačovej správy Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA).
Užšia nominácia slovenskej reprezentácie na zápas predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 proti Švajčiarsku (26. novembra 18.00 h, Gopass aréna, Bratislava):
David DeJulius (Besiktas Istanbul), Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA/Taiwan), Maroš Golian, Matúš Gregor, Mário Ihring, Bruno Randuška (všetci Inter Basket Bratislava), Patrik Pažický (Patrioti Levice), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem.)
David DeJulius (Besiktas Istanbul), Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA/Taiwan), Maroš Golian, Matúš Gregor, Mário Ihring, Bruno Randuška (všetci Inter Basket Bratislava), Patrik Pažický (Patrioti Levice), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem.)
tabuľka E-skupiny:
1. V. Británia 2 2 0 207:147 4
2. SLOVENSKO 1 0 1 72:97 1
3. Švajčiarsko 1 0 1 75:110 1
program SR v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029:
štvrtok 26. novembra: SLOVENSKO - Švajčiarsko (Bratislava)
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO
1. V. Británia 2 2 0 207:147 4
2. SLOVENSKO 1 0 1 72:97 1
3. Švajčiarsko 1 0 1 75:110 1
program SR v E-skupine druhej fázy predkvalifikácie ME 2029:
štvrtok 26. novembra: SLOVENSKO - Švajčiarsko (Bratislava)
štvrtok 25. februára 2027: SLOVENSKO - Veľká Británia
nedeľa 28. februára 2027: Švajčiarsko - SLOVENSKO