V nominácii na tri kvalifikačné duely hádzanárok figuruje aj Szarková

Nominácia hádzanárok SR na kvalifikačné duely ME 2024:



Brankárky: Alexandra Ivanycjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Bella Oláhová, Soňa Furgaláková (obe HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Nikoleta Trúnková (RK Lokomotiva Záhreb/Chor.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Orsolya Virág Demeterová (HC DAC Dunajská Streda)



Krídelníčky: Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková, Monika Pénzesová (obe HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková, Lenka Ratvajská (obe HK Slovan Duslo Šaľa)



Spojky: Karin Bujnochová, Simona Szarková (obe MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Sára Erika Zsákovicsová (Eszterházy SC/Maď.), Natália Némethová (Házená Kynžvart/ČR), Erika Rajnohová (HC DAC Dunajská Streda), Edina Pastoreková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Bratislava 22. februára (TASR) - Simona Szarková sa po dlhšej pauze opäť ocitla v nominácii reprezentácie hádzanárok. Slovenky odohrajú na budúci týždeň tri zápasy kvalifikácie ME 2024, stretnú sa s Izraelom a dvakrát s Nemeckom.Hlavný tréner Jorge Dueňas oznámil 19-člennú nomináciu, ktorej finálna podoba vznikla po viacerých úpravách, informoval portál slovakhandball.sk. Z nominácie napokon vypadli Viktória Györiová (NEKA) a Katarína Kostelná (Most), pozvánku dodatočne dostala Orsolya Virág Demeterová z Dunajskej Stredy. Okrem nej prvýkrát figuruje v ženskej reprezentácii aj Edina Pastoreková zo Šale.Vo výbere chýbajú oproti predchádzajúcim akciám, aj vinou zdravotných problémov, viaceré hráčky - Kristína Pastorková, Olívia Ščípová, Diana Mária Vargová, Adriána Holejová, Natalia Dmytrenková, či Dorota Bačenková. Okrem Szarkovej z poľského Zaglebie Lubin sa do tímu vracajú aj ďalšie dve legionárky - Nikoleta Trúnková (Lokomotiva Záhreb) a Natália Némethová (Házená Kynžvart).Slovenky nastúpia v stredu 28. februára o 18.00 h v Šali v dohrávke prvého kola 2. kvalifikačnej skupiny proti Izraelu a o deň neskôr budú v rovnakom čase a na rovnakom mieste hostiť favorizované Nemky. Oba zápasy odvysiela v priamom prenose televízia Sport 1. V nedeľu 3. marca nastúpi slovenský tím v Düsseldorfe (18.15 h) na odvetu proti Nemecku.