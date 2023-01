V nominácii na zimný EYOF 2023 je aj talentovaná Lopušanová

Nominácia slovenskej výpravy na EYOF 2023 Friuli Venezia Giulia /zdroj: olympic.sk/:



ĽADOVÝ HOKEJ (20 chlapcov, 20 dievčat, 12 realizačný tím)



Chlapci - brankári: Sebastián Bodnár, Dávid Pohanka, obrancovia: Fabian Andrej Ličko, Maxim Petras, Tomáš Šlank, Juraj Gracák, Jakub Harvánek, Branislav Král, útočníci: Samuel Bohoš, Thomas Pavel Hurtaj, Miroslav Šatan, Martin Rudolf Liška, Michal Liščinský, Pavol Prokopovič, Alexander Milan Sejna, Simon Semančík, Andreas Straka, Martin Kalis, Tobias Tomík, Michal Valášek



Realizačný tím: Michal Hreus (hlavný tréner), Ivan Králik (asistent trénera), Rastislav Staňa (tréner brankárov), Oto Lobodáš (lekár), Michal Hrtús (masér/kustód), Chelsea Jeanette Kubek (manažérka)



Dievčatá - brankárky: Zuzana Tomečková, Mariana Sumegová, obrankyne: Jazmína Večerková, Bianka Masláková, Bianka Kostková, Vanessa Eibenová, Lívia Nogová, Nikita Lilliana Krištofíková, útočníčky: Michaela Feníková, Zuzana Sliacka, Nikola Komlošová, Nela Lopušanová, Liana Tomaštíková, Ema Lacková, Alica Juríková, Ema Tóthová, Tatiana Korčeková, Alexandra Tomasová, Laura Turňová, Lenka Karkošková



Realizačný tím: Nicol Lucák Čupková (hlavná trénerka), Juraj Ostrolucký (asistent trénera), Adam Štepanovský (tréner brankárok), Vladimír Fritsch (masér/kustód), Eva Balážiová (lekárka), Edita Petrusová (manažérka)







BIATLON (4 chlapci, 4 dievčatá, 4 realizačný tím)



Chlapci: Martin Maťko, Maxim Mejtský, Michal Adamov, Samuel Svrčina (7,5 km šprint, 12,5 km individuálne preteky, miešaná štafeta)



Dievčatá: Tamara Molentová, Liliana Baculíková, Alžbeta Garguláková, Rebeka Tóthová (6 km šprint, 10 km individuálne preteky, miešaná štafeta)



Realizačný tím: Jaroslav Kamenský (vedúci tímu, tréner), Natalia Otchenashová (trénerka), Matúš Ondrejka (servis), Róbert Veljačik (servis)







ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE (4 chlapci, 4 dievčatá, 4 realizačný tím)



Chlapci: Philippe Beck, Andrej Barnáš, Adam Nováček, Martin Ferjanček (super-G, obrovský slalom, slalom)



Dievčatá: Sophia Poláková, Vanessa Vulganová, Sofia Semanová, Katarína Šrobová (super-G, obrovský slalom, slalom)



Realizačný tím: Pavol Chovaňák (hlavný tréner a vedúci výpravy), Peter Lubellan (tréner), Tomáš Horáček (tréner), Patrik Roth (asistent hl. trénera, servis)







AKROBATICKÉ LYŽOVANIE (2 chlapci, 1 realizačný tím)



Chlapci: Hugo Rybár, Matúš Ďuriš (skikros)



Realizačný tím: Marek Garaj (tréner)







SNOUBORDING (1 chlapec, 1 dievča, 1 realizačný tím)



Chlapec: Jakub Tomašák (snoubordkros, snoubordkros mix štafeta)



Dievča: Sára Pitoňáková (snoubordkros, snoubordkros mix štafeta)



Realizačný tím: Katarína Pitoňáková (trénerka)







BEH NA LYŽIACH (3 chlapci, 3 dievčatá, 3 realizačný tím)



Chlapci: Lucas Melich, Martin Stankoviansky, Richard Kostelník (10 km klasicvky, 7,5 km voľne, šprint klasicky, miešaná štafeta 4x5 km)



Dievčatá: Laura Roglová, Veronika Michalechová, Nina Škarvadová (7,5 km klasicvky, 5 km voľne, šprint klasicky, miešaná štafeta 4x5 km)



Realizačný tím: Branko Michalech (vedúci výpravy, tréner), Peter Iľanovský (tréner, servis), Ján Baláž (asistent hl. trénera, servis)







SKOKY NA LYŽIACH (1 dievča, 1 realizačný tím)



Dievčatá: Tamara Mesíková (súťaž jednotlivkýň na mostíku HS 102)



Realizačný tím: Marián Mesík (tréner)







SKIALPINIZMUS (1 chlapec, 2 dievčatá, 2 realizačný tím)



Chlapec: Marko Hubač (súťaž jednotlivcov, štafeta)



Dievčatá: Júlia Jurošová, Andrea Bruncková (súťaž jednotlivcov, štafeta)



Realizačný tím: Peter Kalman (vedúci tímu), Peter Svätojánsky (tréner)







RÝCHLOKORČUĽOVANIE NA KRÁTKEJ DRÁHE (2 chlapci, 2 dievčatá, 1 realizačný tím)



Chlapci: Matúš Ďuriška, Damián Marcin (500, 1000, 1500 m, mix štafeta)



Dievčatá: Michaela Ižarová, Lea Popovičová (500, 1000, 1500 m, mix štafeta)



Realizačný tím: Blanka Hympánová (trénerka)







KRASOKORČUĽOVANIE (1 chlapec, 1 dievča, 2 realizačný tím)



Chlapci: Lukáš Václavík



Dievčatá: Vanesa Šelmeková



Realizačný tím: Georgij Černyšov, Dmitro Ignatenko (tréneri)







VEDENIE VÝPRAVY (11)



Boris Demeter (vedúci výpravy), Roman Buček (zástupca vedúceho výpravy), Alexandra Longová (zástupkyňa vedúceho výpravy), Peter Pašuth (tlačový atašé), Stanislav Krško (tlačový atašé), Daniela Kňaze Doležalová (lekárka), Roman Fano (lekár), Róbert Caro (masér), Gabriela Krištofová (masérka), Andrej Galica (foto, video), Michal Čmelík (mladý ambasádor)



Bratislava 13. januára (TASR) - Celkovo 76 športovcov a športovkýň bude reprezentovať Slovensko od 21. do 28. januára 2023 na 16. zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže 2023 v talianskom regióne Friuli Venezia Giulia. Vo výprave sú budúce nádeje slovenského športu, pre ktoré bude EYOF 2023 prvý kontakt s multišportovým olympijským podujatím.V poradí 16. zimný EYOF budú hostiť strediská Furlansko-Julského Benátska, Rakúska a Slovinska. Ako uviedol portál olympic.sk, zabezpečenie výpravy bude z logistického hľadiska veľmi náročné, keďže jednotlivé dejiská sú od seba dosť vzdialené. Aj preto tentoraz organizátori nepripravili športovú dedinu či koncentrované bývanie v jednej lokalite, ale jednotlivé časti výprav budú bývať v blízkosti športovísk.Na EYOF budú štartovať mladí športovci vo veku od 14 do 18 rokov zo 47 krajín. Predstavia sa v dvanástich športoch – alpskom lyžovaní, biatlone, behu na lyžiach, curlingu, krasokorčuľovaní, akrobatickom lyžovaní, snoubordingu, ľadovom hokeji, šortreku, skokoch na lyžiach, skialpinizme a v severskej kombinácii. Premiéru na EYOF bude mať vo Friuli Venezia Giulia skialpinizmus, novinkou bude aj voľný štýl v snoubordingovom slopestyle a skikros.Slovensko bude zastupovať 38 chlapcov a rovnaký počet dievčat. Celá výprava bude mať 118 členov, jej vedúcim je Boris Demeter. Nomináciu schválil vo štvrtok výkonný výbor SOŠV. Slovensko neobsadí turnaj v curlingu a nebude mať ani pretekára v severskej kombinácii.Najpočetnejšie zastúpenie vo výprave má ľadový hokej. Hlavní tréneri Michal Hreus a Nicol Lucák Čupková zostavili 20-členné výbery. V nominácii sú chlapci ročníkov 2006 a 2007 a dievčatá narodené v rokoch 2007 a 2008. V chlapčenskom turnaji v Udine je 6 tímov, Slovákov čakajú v základnej skupine Fíni a Nemci. Dievčatá budú hrať v rakúskom Spittali, Slovenky sa v základnej skupine stretnú s Fínkami, Švajčiarkami a Rakúšankami. V nominácii je aj talentovaná Nela Lopušanová, ktorá v súčasnosti žiari na majstrovstvách sveta hráčok do 18 rokov.Na výsledky predchodcov z posledného EYOF v marci 2022 vo fínskom Vuokatti budú chcieť nadviazať biatlonisti a rýchlokorčuliari na krátkej dráhe. Pred necelým rokom na severe Európy získali bronzové medaily biatlonista Jakub Borguľa a šortrekárka Tamara Tokárová.V nominácii je aj skokanka na lyžiach Tamara Mesíková, ktorá už skáče aj v hlavných súťažiach pretekov Svetového pohára. Mesíkovú čaká na EYOF štart v individuálnych pretekoch na mostíku HS-102 v slovinskej Planici.