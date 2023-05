V nominácii na zisk Selke Trophy sú Bergeron, Hischier a Marner

New York 3. mája (TASR) - Patrice Bergeron, Nico Hischier a Mitchell Marner sú traja finalisti na ocenenie Selke Trophy pre najlepšie brániaceho útočníka zámorskej hokejovej NHL. Kapitán Bostonu Bergeron získal cenu aj vlani a môže ju dostať už rekordný šiestykrát. Meno víťaza bude známe 26. júna na slávnostnom udeľovaní NHL Awards v Nashville.



Bergeron priviedol s 35 plusovými bodmi Boston k suverénnemu triumfu v základnej časti profiligy. V ňom dosiahli Bruins rekord v počte víťazstiev (65) i bodov (135). Na buly bol so 61,1-percentnou úspešnosťou druhý v lige za Jonathanom Toewsom (63,1) z Chicaga. Finalistom Selke Trophy je Bergeron už rekordný dvanástykrát v sérii, do rúk ju dostal v rokoch 2012, 2014, 2015, 2017 a 2022.



Hischier z New Jersey strávil spomedzi útočníkov svojho tímu priemerne najviac času v oslabení na zápas (2:06 min) a bol druhý v počte zblokovaných striel (61). Nazbieral spolu 80 bodov (31+49), čo je jeho doterajšie kariérne maximum v NHL. Na konte mal aj 33 plusových bodov, v drese Devils dosiahli v tomto ročníku viac iba slovenský útočník Tomáš Tatar (+42) a obranca Ryan Graves (+34).



Marner z Toronta je rovnako ako Hischier v nominácii na toto ocenenie prvýkrát v kariére. V tejto sezóne si pripísal až 99 bodov (30+69) a na ľade strávil priemerne 21:17 min, čo bolo z tímu najviac po obrancovi Morganovi Riellym. Hráč Toronta naposledy získal Selke Trophy v roku 1993, bol ním Doug Gilmour, pripomenul portál nhl.com.



V roku 1985 získal cenu pre najlepšie brániaceho útočníka NHL súčasný tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay, vtedy hráč Buffala Sabres.