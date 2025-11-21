< sekcia Šport
V nominácii proti mladým Američankám chýba stálica Korenčiová
Slovenské futbalistky odohrajú počas zrazu jedno neoficiálne stretnutie. V piatok 28. novembra o 16.00 h v Senci nastúpia proti dievčatám do 23 rokov z USA.
Autor TASR
Bratislava 21. novembra (TASR) - Posledný zraz v tomto roku a zároveň aj pred kvalifikáciou o postup na MS absolvujú od pondelka 24. novembra slovenské futbalistky. Ich prechodným domovom bude opäť Senec. Tréner Peter Kopúň mal s nomináciou menšie problémy, keďže viaceré hráčky trápia zdravotné problémy.
„V nominácii od posledného zrazu nie je veľa výrazných zmien, ale aktuálna situácia a posledné informácie o hráčkach mi robili trochu vrásky, keďže dievčatá boli buď choré, alebo majú k záveru jesennej časti zranenia. Musel som teda zvažovať pre a proti. Takýto prípad bol Andrea Horváthová, ktorá nie je súčasťou nominácie pre opakované zranenie. Nikola Rybanská konečne začala hrať aj v zápasoch, ale po konzultácii sme sa dohodli na neúčasti, zostala ako náhradníčka,“ uviedol pre futbalsfz.sk Kopúň.
V jeho v nominácii sú aj hráčky, ktoré majú menší zdravotný problém: „Martina Šurnovská príde a budeme jej musieť urobiť sono vyšetrenie zadného stehenného svalu, podľa toho sa budeme musieť rozhodnúť o ďalšom zotrvaní. Diana Bartovičová zostáva dlhodobo v rehabilitačnom programe. Jana Vojteková s Majkou Mikolajovou ma informovali o zdravotných problémoch, ktoré by ich nemali limitovať do zápasu a budeme k nim musieť pristúpiť v tréningovom procese obozretne.“
Medzi nominovanými chýba stálica a kapitánka družstva, brankárka Mária Korenčiová. „Majka ma osobne informovala, že z osobných dôvodov nepríde na tento zraz, čo som rešpektoval. Telefonicky sme si zdieľali potrebné informácie k tímu, ktoré budem potrebovať riešiť na tomto zraze smerom do kvalifikácie,“ priblížil situáciu Kopúň.
Slovenské futbalistky odohrajú počas zrazu jedno neoficiálne stretnutie. V piatok 28. novembra o 16.00 h v Senci nastúpia proti dievčatám do 23 rokov z USA. „Náš súper nie je súčasťou rebríčkového systému FIFA. Súťažne sa stretáva sporadicky, v dlhších časových odstupoch, veľakrát bez zápasovej praxe s oficiálnymi zápasmi. Ich nomináciu napriek tomu tvoria iba profesionálne hráčky, väčšinou z najvyššej americkej súťaže (NWSL), z francúzskej a talianskej ligy. Bavíme sa teda o súperovi s výbornými hráčkami, čo nám veľmi vyhovuje na záver pred kvalifikáciou, kde musíme cielene doladiť obrannú fázu hry a tento tím nám môže poskytnúť dostatok situácií smerom do našej obrannej činnosti. So súperom sa musíme dohodnúť, ako a koľko hráčok chceme v zápase striedať a podľa toho budem zvažovať, koľko priestoru na ihrisku bude kto môcť dostať,“ dodal Kopúň.
„V nominácii od posledného zrazu nie je veľa výrazných zmien, ale aktuálna situácia a posledné informácie o hráčkach mi robili trochu vrásky, keďže dievčatá boli buď choré, alebo majú k záveru jesennej časti zranenia. Musel som teda zvažovať pre a proti. Takýto prípad bol Andrea Horváthová, ktorá nie je súčasťou nominácie pre opakované zranenie. Nikola Rybanská konečne začala hrať aj v zápasoch, ale po konzultácii sme sa dohodli na neúčasti, zostala ako náhradníčka,“ uviedol pre futbalsfz.sk Kopúň.
V jeho v nominácii sú aj hráčky, ktoré majú menší zdravotný problém: „Martina Šurnovská príde a budeme jej musieť urobiť sono vyšetrenie zadného stehenného svalu, podľa toho sa budeme musieť rozhodnúť o ďalšom zotrvaní. Diana Bartovičová zostáva dlhodobo v rehabilitačnom programe. Jana Vojteková s Majkou Mikolajovou ma informovali o zdravotných problémoch, ktoré by ich nemali limitovať do zápasu a budeme k nim musieť pristúpiť v tréningovom procese obozretne.“
Medzi nominovanými chýba stálica a kapitánka družstva, brankárka Mária Korenčiová. „Majka ma osobne informovala, že z osobných dôvodov nepríde na tento zraz, čo som rešpektoval. Telefonicky sme si zdieľali potrebné informácie k tímu, ktoré budem potrebovať riešiť na tomto zraze smerom do kvalifikácie,“ priblížil situáciu Kopúň.
Slovenské futbalistky odohrajú počas zrazu jedno neoficiálne stretnutie. V piatok 28. novembra o 16.00 h v Senci nastúpia proti dievčatám do 23 rokov z USA. „Náš súper nie je súčasťou rebríčkového systému FIFA. Súťažne sa stretáva sporadicky, v dlhších časových odstupoch, veľakrát bez zápasovej praxe s oficiálnymi zápasmi. Ich nomináciu napriek tomu tvoria iba profesionálne hráčky, väčšinou z najvyššej americkej súťaže (NWSL), z francúzskej a talianskej ligy. Bavíme sa teda o súperovi s výbornými hráčkami, čo nám veľmi vyhovuje na záver pred kvalifikáciou, kde musíme cielene doladiť obrannú fázu hry a tento tím nám môže poskytnúť dostatok situácií smerom do našej obrannej činnosti. So súperom sa musíme dohodnúť, ako a koľko hráčok chceme v zápase striedať a podľa toho budem zvažovať, koľko priestoru na ihrisku bude kto môcť dostať,“ dodal Kopúň.
nominácia Slovenska na zápas s USA do 23 rokov:
brankárky: Viktória Opalková (Spartak Myjava), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Anika K.H. Tóth (Halifax Tides FC)
obrankyne: Barbora Vargová (FC Slovan Liberec), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Nina Matušicová (Spartak Myjava), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Basel), Soňa Servátková (FC Viktoria Plzeň)
stredopoliarky: Aneta Surová (FC Slovan Liberec), Michaela Ferencová (FC Slovan Liberec), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Martina Šurnovská (SK Slavia Praha), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Sofia Anna Škerdová (FC Slovan Liberec), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice)
útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdansk), Michaela Martišková (Bologna FC 1909)
realizačný tím:
tréner: Peter Kopúň
asistenti trénera: Michal Švihorík, Lucia Haršanyová
tréner brankárov: Martin Krnáč
kondičný tréner: Miroslav Seňan
technický vedúci: Attila Boráros
media manažérka: Monika Jurigová
športová psychologička: Petra Pačesová
lekárky: Zuzana Kolpaská, Patrícia Dragunová
fyzioterapeuti: Veronika Rybárová, Jaroslav Holub
masér: Jindřich Ditrich
kustódi: Marek Pittner, Pavel Očoveji
brankárky: Viktória Opalková (Spartak Myjava), Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Anika K.H. Tóth (Halifax Tides FC)
obrankyne: Barbora Vargová (FC Slovan Liberec), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Zuzana Nina Nárožná (Spartak Myjava), Nina Matušicová (Spartak Myjava), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Kristína Košíková (SK Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Basel), Soňa Servátková (FC Viktoria Plzeň)
stredopoliarky: Aneta Surová (FC Slovan Liberec), Michaela Ferencová (FC Slovan Liberec), Mária Mikolajová (Hamburger SV), Victoria Kaláberová (GKS Gieska Katowice), Ľudmila Maťavková (SKN St. Pölten), Martina Šurnovská (SK Slavia Praha), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Sofia Anna Škerdová (FC Slovan Liberec), Darina Hrúziková (1. FC Slovácko), Patrícia Hmírová (GKS Gieska Katowice)
útočníčky: Klaudia Fabová (AP Orlen Gdansk), Michaela Martišková (Bologna FC 1909)
realizačný tím:
tréner: Peter Kopúň
asistenti trénera: Michal Švihorík, Lucia Haršanyová
tréner brankárov: Martin Krnáč
kondičný tréner: Miroslav Seňan
technický vedúci: Attila Boráros
media manažérka: Monika Jurigová
športová psychologička: Petra Pačesová
lekárky: Zuzana Kolpaská, Patrícia Dragunová
fyzioterapeuti: Veronika Rybárová, Jaroslav Holub
masér: Jindřich Ditrich
kustódi: Marek Pittner, Pavel Očoveji