V nominácii Slovenska je vynútená zmena, Šatku nahradil Krčík

Na snímke zľava Jamie Reid (Severné Írsko) a Ľubomír Šatka (Slovensko) bojujú o loptu počas zápasu A-skupiny európskej kvalifikácie MS2026 vo futbale mužov Severné Írsko - Slovensko v Belfaste v piatok 10. októbra 2025. Foto: TASR- Jaroslav Novák

Bratislava 20. marca (TASR) - V nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na dvojzápas v marcovom asociačnom termíne nastala vynútená zmena - zraneného obrancu Ľubomíra Šatku nahradil debutant v národnom tíme Dávid Krčík.

Dnes (v piatok 20. marca - pozn.) Šatkovi na základe RTG vyšetrenia v Bratislave diagnostikovali zlomeninu prvej záprstnej kosti a v pondelok 23. marca sa podrobí operácii. Na jeho miesto tréner Francesco Calzona donominoval Dávida Krčíka z Viktorie Plzeň,“ informoval na svojom webe Slovenský futbalový zväz.

Dvadsaťšesťročný Krčík pôsobil na jeseň v Karvinej, z ktorej v zime prestúpil do Plzne. V českej najvyššej súťaži odohral v tejto sezóne 25 zápasov a na obrancu strelil úctyhodný počet 9 gólov (šesť za Karvinú, tri za Plzeň).

Slovenskí futbalisti nastúpia v semifinále baráže o postup na MS 2026 vo štvrtok 26. marca o 20.45 na NFŠ v Bratislave proti Kosovu. V prípade víťazstva ich 31. marca na tom istom mieste čaká finálová konfrontácia proti lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko. Zdolané tímy sa stretnú v prípravnom súboji.

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na baráž o postup na MS 2026:

Brankári: Martin Dúbravka (FC Burnley), Marek Rodák (Al-Ettifaq), Dominik Takáč (ŠK Slovan Bratislava)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín B), Norbert Gyömbér (Al-Kholood), Denis Vavro (VfL Wolfsburg), Dávid Krčík (FC Viktoria Plzeň), Martin Valjent (RCD Mallorca), Milan Škriniar (Fenerbahce Istanbul), Adam Obert (Cagliari Calcio), Ivan Mesík (Heracles Almelo), Dávid Hancko (Atletico Madrid)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Ondrej Duda (Al-Ettifaq), László Bénes (Kayserispor), Matúš Bero (VfL Bochum), Tomáš Rigo (Stoke City), Mario Sauer (Toulouse)

Útočníci: Tomáš Suslov (Hellas Verona), Adrián Kaprálik (Holstein Kiel), Dávid Ďuriš (Rosenborg Trondheim), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Leo Sauer (Feyenoord Rotterdam), Ľubomír Tupta (AE Larisa), David Strelec (FC Middlesbrough), Samuel Mráz (Servette Ženeva)

Realizačný tím:

Tréner: Francesco Calzona

Asistent trénera: Simone Bonomi

Asistent trénera: Gianluca Segarelli

Manažér tímu/asistent trénera: Marek Hamšík

Tréner brankárov: Ján Novota

Kondičný tréner: Alessandro Bulfoni

Kondičný tréner: David Brünn

Videoanalytik: Marco Brini

Technický manažér tímu: Giovanni Paolo De Matteis

Technický vedúci: Jakub Kojnok

Lekár: Zsolt Fegyveres

Lekár: Jozef Almási

Fyzioterapeut: Peter Hečko

Fyzioterapeut: Martin Nozdrovický

Fyzioterapeut: Marko Kopas

Fyzioterapeut: Marek Mališ

Masér: Mário Prelovský

Kustód: Marek Košáň

Kustód: Marek Beseda

Media manažér: Monika Jurigová
