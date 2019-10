V nominácii SR 20 na turnaj v Piešťanoch aj šesť hráčov zo zahraničia

Nominácia SR "20" na tréningový kemp a Turnaj štyroch krajín v Piešťanoch:



Hráči: Ján Sarvaš (HC '05 Banská Bystrica), Dominik Jendek (Slovan Bratislava), Andrej Golian (HC 07 Detva), Martin Bučko, Samuel Hrabčák (obaja HC Košice), Branislav Ligas, Adam Paulíny (obaja MHA Martin), Alexander Zekucia (Dukla Ingema Michalovce), Jakub Minárik (HK Nitra), Borsi Česánek, Jakub Nespala, Roman Rýchlik (všetci HK ŠKP Poprad), Eugen Rabčan (HK Spišská Nová Ves), Martin Chromiak, Kristián Kováčik (obaja HK Dukla Trenčín), Viktor Ďurina (HK Dukla Trenčín/MHK Dubnica nad Váhom), Nicolas Ferenyi (HK Dukla Trenčín/HK '95 Považská Bystrica), Róbert Džugan (HK Dukla Trenčín/HC Topoľčany), Marek Minárik (MsHK Žilina), Jakub Lackovič (MsHKM Žilina), Dominik Šeliga (HC Bílí Tygři Liberec, ČR), Samuel Kňažko, Dávid Mudrák (obaja TPS Turku, Fín.), Michal Mrázik (Linköping HC, Švéd.), Sebastián Čederle, Martin Vitaloš (obaja Rögle Angelholm, Švéd.)



Program Turnaja štyroch krajín hráčov do 20 rokov v Piešťanoch:



štvrtok 7. novembra



13.30 Nórsko - Nemecko

17.00 SR – Švajčiarsko



piatok 8. novembra



13.30 Nórsko - Švajčiarsko

17.00 SR – Nemecko



sobota 9. novembra



11.00 Nemecko - Švajčiarsko

14.30 SR - Nórsko

Piešťany 25. októbra (TASR) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov Róbert Petrovický nominoval 26 hráčov na tréningový kemp a následný Turnaj štyroch krajín, ktorý sa od 7. do 9. novembra uskutoční v Piešťanoch. Vo výbere figuruje aj šesť hráčov, ktorí pôsobia v zahraničných súťažiach. Dominik Šeliga hrá za Liberec, Samuel Kňažko a Dávid Mudrák obliekajú dres fínskeho TPS Turku a trojica Michal Mrázik (Linköping), Sebastián Čederle a Martin Vitaloš (obaja Rögle Angelholm) pôsobí vo Švédsku.Nominovaní hráči sa stretnú v pondelok 4. novembra na zimnom štadióne v Piešťanoch a po krátkom spoločnom sústredení ich čaká vystúpenie na medzinárodnom turnaji. Mladí Slováci sa v kúpeľnom meste stretnú postupne s rovesníkmi zo Švajčiarska, Nemecka a Nórska. Pre slovenskú "dvadsiatku" to bude jeden z kľúčových turnajov v príprave na vrchol sezóny, ktorými budú na prelome rokov majstrovstvá sveta juniorov v Česku. Informáciu priniesla webová stránka Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).