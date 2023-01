V nominácii SR je aj posila zo Švajčiarska Schnetzerová

Nominácia SR na turnaj zóny EUR3 európskej časti kvalifikácie MS 2023 (Lignano Sabbiadoro /Tal./, 31. januára – 4. februára):



Bratislava 13. januára (TASR) - Osemnásť hráčok do poľa, dve brankárky a osem náhradníčok figuruje vo vstupnej nominácii trénera slovenských florbalistiek Michala Jedličku na turnaj európskej kvalifikácie o postup na tohtoročné MS v Singapure.Slovenky sa na podujatí v talianskom Lignane Sabbiadoro stretnú od 31. januára do 4. februára so Španielkami, Estónkami, Švajčiarkami a Ukrajinkami. Na svetový šampionát (2. – 10. decembra) postúpia prvé tri družstvá.," uviedol Jedlička pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB).V kádri púta pozornosť Dominique Schnetzerová, ktorá od narodenia žije vo Švajčiarsku, ale má slovenské občianstvo a sama – s pozitívnou odozvou – prejavila záujem reprezentovať SR. Na klubovej úrovni hrá 24-ročná obrankyňa v najvyššej švajčiarskej súťaži Lidl Unihockey Prime League za tím Red Ants Winterthur. Absolventka Univerzity St. Gallen sa v civile stará o marketing a komunikáciu v kantonálnej florbalovej organizácii Thurgau Unihockey.Slovensko sa v ženskej kategórii rebríčka krajín podľa Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF) nachádza na 6. priečke. Švajčiarsku patrí 3. pozícia, Estónsko je 14., Španielsko 21. a Ukrajina figuruje na 29. mieste.Európa bude mať medzi 16 účastníkmi šampionátu 12-násobné zastúpenie. Pribudnú dva kvalifikované tímy z Ázie (plus hostiteľ Singapur) a jeden z Ameriky. Lignano Sabbiadoro uvidí dva turnaje európskej časti kvalifikácie (okrem slovenskej EUR3 aj zóna EUR4), ďalšie dva budú súbežne v lotyšskom Koceni (EUR1 a EUR2).Pôjde o 14. MS žien a len druhé mimo starého kontinentu. Aj vrcholný turnaj 2005 bol práve v Singapure a svoje jediné zlato v histórii na ňom získali Švajčiarky. Tie sú aktuálne obhajkyňami bronzu z predvlaňajšieho svetového šampionátu vo švédskej Uppsale, na ktorom Slovenky obsadili šieste miesto. O jednu priečku tým zaostali za národným rekordom z bratislavskej edície 2017. Informácie pochádzajú z tlačovej správy SZFB.