V nominácii SR na ME družstiev aj Volko, Lomnický či Gajanová

Bratislava 12. júna (TASR) - Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu (SAZ) odobril návrh trénerskej sekcie s schválil nomináciu reprezentačného družstva na II. divíziu ME družstiev v rámci Európskych hier 2023 v poľskom Chorzówe (20. – 22. júna). Do výberu sa dostali v každej disciplíne predovšetkým pretekári a pretekárky s najlepším dosiahnutým výkonom v období od 1. januára do 10. júna 2023.



Ako informoval web atletika.sk, v nominácii figurujú aj štvrtý z lanských ME v Mníchove na 100 m Ján Volko, piaty kladivár z OH 2016 v Riu Marcel Lomnický, osemstovkárka Gabriela Gajanová, ktorá minulý piatok v Paríži na Diamantovej lige pokorila hranicu dve minúty, prekážkarky – rekordérky na 100 m Viktória Forsterová a Stanislava Škvarková či Daniela Ledecká.



V II. divízii ME družstiev v Chorzówe štartujú okrem Slovenska ešte Nórsko, Rumunsko, Estónsko, Maďarsko, Dánsko, Slovinsko, Litva, Bulharsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Island, Srbsko, Cyprus, Moldavsko a Ukrajina. Muži aj ženy budú súťažiť v týchto disciplínach: 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 110 prek., 400 prek., 3 000 prek., výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa, disk, kladivo, oštep, 4×100 m a pobeží sa aj miešaná štafeta na 4 x 400 m.



"Navrhli sme do nominácie to najlepšie, čo sme mohli. V trénerskej sekcii panovala zhoda. Niektoré nominácie sme museli výkonnému výboru objasniť. Samozrejme, ešte sú možné zmeny aj v dejisku podujatia. Ak bude nejaká potrebná, v záujme čo najlepšieho vystúpenia reprezentáciu ju urobíme," informoval šéftréner SAZ Radoslav Dubovský. Slováci odcestujú do Chorzówa v nedeľu.



NOMINÁCIA SR NA II. DIVÍZIU ME DRUŽSTIEV V RÁMCI EURÓPSKYCH HIER (20. – 22. júna, zdroj: SAZ):



MUŽI



100 a 200 m: Ján Volko, 400 m: Šimon Bujna, 800 m: Filip Bielek, 1500 m: Peter Kováč, 5000 m: Peter Ďurec, 3000 m prek.: Dávid Mazúch, 110 m prek.: Dominik Labuda, 400 m prek.: Matej Baluch (náhradník na 110 m prek.), výška: Lukáš Beer, žrď: Alan Černý, diaľka: Michal Bačík, trojskok: Matúš Blšták, guľa: Adrián Baran, disk: Samuel Kováč, kladivo: Marcel Lomnický, oštep: Maximilián Slezák



Štafety – 4 x 100 m: Filip Federič (náhradník na 100 m a 200 m), Jakub Nemec (náhradník na 100 m a 200 m), Baluch, Volko, Bačík, Bujna, 4 x 400 m mix: Patrik Dömötör (náhradník na 400 m a 400 m prek.), Bujna



Náhradníci: Adam Hriň (diaľka, trojskok), Radovan Tomeček, Filip Revaj (behy), Miroslav Marček (400 m, 4 x 400 m mix), Samuel Beladič (4 x 100 m)



ŽENY



100 m: Monika Weigertová, 200 a 400 m: Alexandra Bezeková, 800 m: Gabriela Gajanová, 1500 a 5000 m: Žofia Naňová, 3000 m prek.: Lucia Keszeghová, 100 m prek. Stanislava Škvarková, 400 m prek.: Daniela Ledecká, výška: Terézia Vaneková, žrď: Júlia Havjerová, diaľka: Monika Lehenová, trojskok: Zuzana Ďurkechová, guľa: Monika Marjová, disk: Barbora Jakubcová, kladivo: Veronika Kaňuchová, oštep: Petra Hanuliaková



Štafety – 4 x 100 m: Viktória Forster (náhradníčka na 100 m a 100 m prek.), Agáta Cellerová, Delia Farajpour, Lenka Kovačovicová (všetky tri náhradníčky na šprinty), Weigertová , Škvarková, 4 x 400 m mix: Gajanová, Ledecká



Náhradníčky: Rebeka Žibritová (šprinty a 400 m prek.), Karin Suranová (behy), Silvia Kaliašová (diaľka, trojskok)



REALIZAČNÝ TÍM



Vedúci výpravy: Radoslav Dubovský, technický vedúci: Jozef Repčík, lekár: MUDr. Pavol Hajmássy, fyzioterapeuti: Claudia Hladíková, Kristína Jesenská, tréneri: Tomáš Krajňák, Róbert Piaček, Libor Charfreitag, Jaroslav Kolcun, Pavel Slouka, Naďa Bendová, Edmund Kováč, Michal Škvarka, Katarína Adlerová, Marcel Lopuchovský, Jozef Pelikán, Matúš Hujsa (na EH aj vo vodnoslalomovej časti výpravy SR)