V nominácii SR na Zlatú Európsku ligu viacero absencií aj nováčikov

Nominácia na Zlatú Európsku ligu 2025 mužov:



nahrávači: Peter Barták (VK MIRAD UNIPO Prešov), Samuel Goč (Aero Odolena Voda/ČR), Maroš Kasperkevič (Rieker UJS Komárno)



smečiari: Jakub Ihnát (VK Lvi Praha/ČR), Július Firkaľ (Levski Sofia/Bul.), Marek Gergely (VK Slávia SPU Nitra), Martin Rendla (TJ Spartak Myjava), Filip Makónyi (SŠŠ Trenčín/VK One Ružomberok)



blokári: Jakub Kováč (Volejbal Kladno/ČR), Branislav Hanúsek (Beroe 20126/Bul.), Andrej Bilich (VKP FTVŠ UK Bratislava), Róbert Pijaček (VK MIRAD UNIPO Prešov), Michal Zeman (TJ Spartak Myjava)



univerzáli: Patrik Lamanec (Deya Volley/Bul.), Peter Michalovič (VKP FTVŠ UK Bratislava), Adrián Vančo (Conecta Balear CV Manacor/Šp.)



liberá: Bartolomej Jakubík (VKP FTVŠ UK Bratislava, Simon Pati-Nagy (Rieker UJS Komárno)







náhradníci: Lukáš Smolej (Rieker UJS Komárno), Daniel Šellong, Patrik Marjov (obaja VKP FTVŠ UK Bratislava)







realizačný tím: Steven Vanmedegael (hlavný tréner), Tomáš Samsely, Michal Masný (asistenti trénera), Michal Kotulič (skaut), Slavomír Huba (tímový manažér), Grzegorz Kurek (kondičný tréner), Wojciech Koldras (fyzioterapeut)

program SR v Zlatej EL:



1. turnaj - Bratislava



6. júna o 17.00 h: Slovensko - Fínsko



8. júna o 15.00 h: Slovensko - Severné Macedónsko







2. turnaj - Loule, Portugalsko



13. júna o 22.00 h: Slovensko - Portugalsko



14. júna o 18.00 h: Slovensko - Izrael







3. turnaj - Lugo, Španielsko



20. júna o 19.30 h: Slovensko - Španielsko



21. júna o 17.00 h: Slovensko - Lotyšsko

Bratislava 17. apríla (TASR) - V nominácii slovenskej volejbalovej reprezentácie na júnovú Zlatú Európsku ligu je viacero absencií, no aj množstvo nováčikov z juniorských kategórií. Zverenci trénera Stevena Vanmedegaela sa stretnú na svojom prvom zraze v tomto roku v nedeľu 18. mája v Púchove. Slováci sa v EL predstavia na domácom turnaji v Bratislave (6.-8. jún), v portugalskom Loule (13.-14. jún) a v španielskom Lugu (20.-21. jún). Ešte pred jej začiatkom si zahrajú prípravné zápasy proti Rumunsku v Bukurešti.Tréner Vanmedegael sa na novú reprezentačnú sezónu teší. „,“ povedal pre oficiálny web Slovenskej volejbalovej federácie 38-ročný tréner reprezentácie.Medzi nováčikov patria niekdajší mládežnícki reprezentanti do 20 resp. 22 rokov - Martin Rendla, Filip Makónyi, Róbert Pijaček a Simon Pati-Nagy.Reprezentácia sa však v príprave na Zlatú Európsku ligu musí zaobísť bez viacerých hráčov, keďže nomináciu ovplyvnili zranenia aj životné rozhodnutia hráčov. Smečiar Branislav Skasko sa nemohol zapojiť do prípravy pre zdravotné problémy ovplyvnené operáciou kolena. Ďalšou absenciou je Michal Petráš, ktorému diagnóza nedovoľuje pokračovať v profesionálnej športovej kariére. S ohľadom na zdravotný stav vypadli z nominácie aj blokár Lukáš Kyjanica a univerzál Erik Gulák, ktorých trápia zranené kolená.Nateraz nebude v reprezentácii z rodinných dôvodov nahrávač Filip Palgut. Ešte počas sezóny ukončil aktívnu kariéru libero Martin Turis a chýbať budú aj smečiar Michal Sčerba a libero Samuel Paňko, ktorí dali pred reprezentáciou Slovenska prednosť pracovným povinnostiam. S tímom sa bude po zranení pripravovať blokár Michal Zeman, ktorý bude pracovať na svojom plnohodnotnom návrate po minuloročnej operácii kolena. Informoval svf.sk.V druhej časti sezóny, na ktorú sa bude tvoriť nová nominácia na prípravu pred kvalifikáciou o postup na ME 2026, sa k družstvu pripoja aj smečiari Komárna Tomáš Halanda, Lukáš Smolej a smečiar VKP Michal Trubač. V hre je aj možnosť nominácie skúseného nahrávača Juraja Zaťka na zápas proti Lotyšsku a o svojej budúcnosti chce do konca mája rozhodnúť blokár Šimon Krajčovič.