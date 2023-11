V nominácii SR19 na 1. kola kvalifikácie ME sú aj traja legionári

program zápasov:



15. 11.: Kosovo 19 - Slovensko 19 (14.30, Ta'Qali)



18. 11.: Malta 19 - Slovensko 19 (14.30, Ta'Qali)



21. 11.: Ukrajina 19 - Slovensko 19 (11.30,Ta'Qali )







nominácia:



brankári: Jakub Badžgoň (MŠK Žilina), Jakub Vinarčík (Juventus FC)



obrancovia: Filip Mielke (FK Železiarne Podbrezová), Michal Svoboda (Bologna FC 1909), Daniel Prekop (AS Trenčín) Martin Rýzek (OFK Malženice), Adam Oravec (MŠK Žilina), Nikolas Brandis (AS Trenčín), Giuliano Antonio Marek (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Maximilián Marko (ŠK Slovan Bratislava), Tadeáš Hájovský (AS Trenčín), Milan Šimon Rehuš (TSG 1899 Hoffenheim), Dávid Bordáč (FC Petržalka)



útočníci: Andy Masaryk (FK Pohronie), Alexej Maroš (Slovan Bratislava), Nino Marcelli (Slovan Bratislava), Zoran Záhradník (DAC 1904 Dun. Streda), Lukáš Mikulaj (AS Trenčín), Jakub Murko (FC ViOn Zl. Moravce-Vráble), Ľuboš Praženka (MŠK Pov. Bystrica)







náhradníci:



brankári: Michal Lukáč (MFK Dukla B. Bystrica), Samuel Szakál (SV Ried)



obrancovia: Jakub Zemko (DAC 1904 Dun. Streda), Tomáš Marušin (Slovan Bratislava), Hugo Pávek (AS Trenčín), Matej Obšivan (AS Trenčín), Samuel Smorada (FK Spišská Nová Ves), Adam Zajac (TS Podbeskidzie Bielsko-Biala)



stredopoliari: Botond Angyal (DAC 1904 Dun. Streda), Patrik Lacko (MŠK Púchov), Máté Mihályi (MFK Ružomberok), Kevin Švehla (MFK Ružomberok), Šimon Faško (FK Železiarne Podbrezová), Samuel Hodúr (ViOn Zl. Moravce-Vráble)



útočníci: Matej Šimun (MŠK Žilina), Marcel Masár (Spartak Trnava), Tobias Čulen (AS Trenčín), Marcel Bilčík (Spartak Trnava), Zoran Ivanics (Slovan Bratislava), Adrián Urban (DAC 1904 Dun. Streda), Samuel Mašlej (FK Železiarne Podbrezová), Patrik Dulay (ViOn Zl. Moravce-Vráble), Vladimír Vaľko (MŠK Žilina)







realizačný tím:



hlavný tréner: Albert Rusnák



asistent trénera: Peter Štefaňák



tréner brankárov: Ivo Pilip



kondičný tréner: Michal Jakubec



technický vedúci: Filip Trosko



lekár: Ronald Polomský



masér: Juraj Ševčík



fyzioterapeut: Marko Kopas



vedúci výpravy: Roman Pivarník





Bratislava 7. novembra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov Albert Rusnák nominoval 20-členný káder na zápasy 1. kola kvalifikácie ME na Malte.V mužstve figurujú aj traja legionári - brankár Jakub Vinarčík z Juventusu, obranca Michal Svoboda z Bologne a stredopoliar Milan Šimon Rehuš z TSG 1899 Hoffenheim. Slováci sa v 1. kole stretnú v Ta'Qali postupne s Kosovom, Maltou a Ukrajinou.Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu je v sobotu 11. novembra o 11.00 v Šamoríne.