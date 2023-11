V nominácii talianskej futbalovej reprezentácie chýba Immobile

nominácia Talianska na zápasy kvalifikácie ME proti Severnému Macedónsku a Ukrajine:



brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž Saint-Germain), Alex Meret (SSC Neapol), Ivan Provedel (Lazio Rím), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur)



obrancovia: Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Alessandro Bastoni (všetci Inter Miláno), Alessandro Buongiorno (FC Turín), Davide Calabria (AC Miláno), Andrea Cambiaso, Federico Gatti (obaja Juventus), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)



stredopoliari: Nicolo Barella, Davide Frattesi (obaja Inter Miláno), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (AS Rím), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus)



útočníci: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (obaja Juventus), Matteo Politano, Giacomo Raspadori (obaja SSC Neapol), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolo Zaniolo (Aston Villa), Stephan El Shaarawy (AS Rím)





Rím 10. novembra (TASR) - V nominácii talianskej futbalovej reprezentácie na kľúčové zápasy kvalifikácie ME proti Severnému Macedónsku a Ukrajine sú dvaja nováčikovia. Sú nimi obranca Juventusu Andrea Cambiaso a stredopoliar Monzy Andrea Colpani.Do nominácie Luciana Spallettiho sa vrátili stredopoliar Arsenalu Jorginho aj krídelník Juventusu Federico Chiesa. Z nominácie naopak vypadol útočník Lazia Rím Ciro Immobile.Taliani sú v C-skupine s 10 bodmi zatiaľ na 3. nepostupovej priečke. Na druhú Ukrajinu strácajú tri body, no majú zápas k dobru. Na čele je šestnásťbodové Anglicko, ktoré už spečatilo postup na budúcoročné ME v Nemecku.