V nominácii Talianska opäť Zaniolo, z kádra ME chýba Spinazzola

nominácia Talianska:



Brankári: Gianluigi Donnarumma (Paríž. St.Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Alex Meret (SSC Neapol), Salvatore Sirigu (FC Janov)



Obrancovia: Francesco Acerbi (Lazio Rím), Alessandro Bastoni (Inter Miláno), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini (obaja Juventus), Giovanni Di Lorenzo (SSC Neapol), Emerson Palmieri (Lyon), Alessandro Florenzi (AC Miláno), Manuel Lazzari (Lazio Rím), Gianluca Mancini (AS Rím), Rafael Toloi (Atalanta Bergamo)



Stredopoliari: Nicolo Barella (Inter Miláno), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Bryan Cristante, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini (všetci AS Rím), Jorginho (FC Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Matteo Pessina (Atalanta Bergamo), Stefano Sensi (Inter Miláno), Marco Verratti (Paríž St.Germain)



Útočníci: Andrea Belotti (FC Turín), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi, Federico Chiesa (obaja Juventus), Ciro Immobile (Lazio Rím), Lorenzo Insigne (SSC Neapol), Moise Kean (FC Everton), Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca (obaja Sassuolo)

Rím 28. augusta (TASR) - Tréner talianskej futbalovej reprezentácie Roberto Mancini nominoval na kvalifikačné zápasy o MS 2022 všetkých hráčov, ktorí boli vo víťaznom kádri na ME. Chýba len Leonardo Spinazzola, ktorý je zranený. Do mužstva sa vrátil stredopoliar Nicolo Zaniolo, ktorý sa zotavil po dlhom zranení.Taliani sa 2. septembra predstavia vo Florencii v zápase s Bulharskom, o tri dni neskôr sa stretnú so Švajčiarskom v Bazileji a 8. septembra bude hostiť Litvu v Reggio Emilia.