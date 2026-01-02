< sekcia Šport
V nominácii USA na ZOH figuruje aj Jack Hughes, nezmestil sa Robertson
V A-skupine sa Američania stretnú s Nemeckom, Lotyšskom a Dánskom. Naposledy získali zlato na ZOH v roku 1980 na domácich hrách v Lake Placid.
Autor TASR,aktualizované
New York 2. januára (TASR) - Americká hokejová reprezentácia zverejnila v piatok kompletnú 25-člennú nomináciu na februárové ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. K šestici oznámených mien z leta pribudlo ďalších 19 hráčov.
Počas júna museli všetci účastníci olympijského turnaja predstaviť šesť hráčov, ktorí nastúpia pod piatimi kruhmi. Američania vtedy prejavili najväčšiu dôveru obrancom Quinnovi Hughesovi z Vancouveru Canucks (teraz Minnesota Wild) a zadákovi Bostonu Charliemu McAvoyovi. Doplnili ich útočníci Jack Eichel (Vegas Golden Knights), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), Brady Tkachuk (Ottawa Senators) a jeho brat Matthew Tkachuk (Florida Panthers).
Medzi zvyšnými menami nefigurujú priebežne najproduktívnejší Američan tohto ročníka NHL Jason Robertson z Dallasu Stars či Alex DeBrincat (Detroit Red Wings). USA budú mať v kádri dve bratské dvojice. Okrem Tkachukovcov si na olympiáde zahrá s bratom Quinnom aj center Jack Hughes (New Jersey Devils). „Sme nadšení z nášho tímu a gratulujeme všetkým nominovaným. Pre naše vedenie bolo nesmierne náročné vybrať konečnú zostavu. Nič sa nevyrovná olympijským hrám a viem, že naši hráči budú krajinu reprezentovať dobre a budú tvrdo pracovať na dosiahnutí nášho cieľa,“ uviedol podľa portálu nhl.com generálny manažér amerického mužstva Bill Guerin.
USA stavili v bránkovisku na trojicu Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jeremy Swayman (Boston Bruins) a Jake Oettinger (Dallas Stars). V C-skupine sa Američania stretnú s Nemeckom, Lotyšskom a Dánskom. Naposledy získali zlato na ZOH v roku 1980 na domácich hrách v Lake Placid. Rozhodujúci zápas proti Sovietskemu zväzu (4:3) je označovaný ako „Zázrak na ľade“, keďže Američania v kádri s prevažne amatérskymi hráčmi zdolali topfavorita turnaja. O rok neskôr sa tento príbeh stal námetom na film. „Ak ste americký hokejista, vyrastali ste na sledovaní filmu ´Zázrak na ľade´. To je najväčšia spomienka. Každý hráč chce hrať v NHL, ale najväčší sen je predstaviť sa na olympiáde. Je to pre mňa veľká česť a privilégium mať túto možnosť,“ povedal Jack Hughes.
Nominácia americkej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo:
Brankári: Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets), Jake Oettinger (Dallas Stars), Jeremy Swayman (Boston Bruins)
obrancovia: Brock Faber (Minnesota Wild), Noah Hanifin (Vegas Golden Knights), Quinn Hughes (Vancouver Canucks), Seth Jones (Florida Panthers), Charlie McAvoy (Boston Bruins), Jake Sanderson (Ottawa Senators),Jaccob Slavin (Carolina Hurricanes),Zach Werenski (Columbus Blue Jackets)
útočníci: Matt Boldy (Minnesota Wild), Kyle Connor (Winnipeg Jets), Jack Eichel (Vegas Golden Knights),Jack Hughes (New Jersey Devils), Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning), Clayton Keller (Utah Mammoth), Dylan Larkin (Detroit Red Wings), Auston Matthews (Toronto Maple Leafs), J.T. Miller (New York Rangers),Brock Nelson (Colorado Avalanche), Brady Tkachuk (Ottawa Senators), Matthew Tkachuk (Florida Panthers), Tage Thompson (Buffalo Sabres), Vincent Trocheck (New York Rangers)
